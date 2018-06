Gerard Pique süüdistab Cristiano Ronaldot sukeldumises

Hispaania koondise keskkaitsja Gerard Pique süüdistas Cristiano Ronaldot sukeldumises, et teenida penalti eilses põnevuskohtumises Hispaania ja Portugali vahel, mis lõppes 3:3 viigiga, vahendab Eurosport.

"Cristiano Ronaldo kipub tihti sukelduma ja nii ta vastastelt vigu teenib," ütles Pique pärast mängu ajakirjanikele.

"Me suutsime end kokku võtta, sest MM-i esimeses mängus teisel minutil penalti tõttu kaotusseisu jäämine pole lihtne, kuid me suutsime lüüa kolm väravat ja peame olema õnnelikud mängu üle," kommenteeris Pique mängu.

"Me peame praegu hakkama saama, see on olukord, mis kellelegi ei meeldinud," lisas Pique endise Hispaania koondise peatreeneri Julen Lopetegui vallandamise kohta. "Praegu peame ainult jalgpallile keskenduma."

Hispaania koondise järgmine mäng MM-il on 20. juunil Iraani vastu.