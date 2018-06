FOTOUUDIS | Milline näeb VAR-i protseduur välja staadionil oleva publiku jaoks?

VAR-i ehk videokohtuniku süsteemi üheks suurimaks kriitikaks on seni olnud, et staadionil mängu jälgivad kümned tuhanded inimesed jäetakse protsessist pisut kõrvale ning teadmatusse: miks kohtunik mängu seisma pani ja miks ta väljaku kõrvale jookseb?

Eilsel Venemaa ja Egiptuse mängul sai Peterburis kohtumist kohapeal jälginud Delfi ja Eesti Päevalehe ekipaaž seda oma silmaga näha: FIFA on vähemalt MM-finaalturniiri ajaks loonud lahenduse, millega see mure lahendatakse.

Hoolimata sellest, et kohtunik ei jooksnud platsi kõrvale videopilti oma silmaga kiikama, näitasid staadionil olnud kaks suurt ekraani hästi ära, mida antud juhul VAR-iga arutati.

Olukord oli mäletatavasti selline: Venemaa kaitsjad tegid Mohamed Salahi vastu vea, ent peakohtunik vilistas selle esialgu karistuslöögiks, arvates, et viga toimus karistusalast väljapool. Videokohtunik vaatas aga situatsiooni üle ning leidis, et viga jätkus ka karistusalas, mistõttu oli tulemuseks penalti.

Esmalt kuvati ekraanil info, et olukord on VAR-i poolt üle vaatamisel, põhjuseks küsimus, kas viga võis olla karistusala sees. Seejärel ilmus ekraanile info, et otsus on vastu võetud - penalti tuleb.

VAR Venemaa ja Egiptuse mängus Foto: Andres Putting

Kõik käis võrdlemisi kiiresti ning juba järgmisel hetkel asuski Salah penaltit lööma.