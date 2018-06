FOTOD | Vuti MM jätkub Messi ja Ronaldota! Uruguay saatis Portugali pakkima ja kohtub veerandfinaalis Prantsusmaaga

Cavani avas mänguskoori juba 7. minutil, lüües pooleldi pea, pooleldi õlaga väravasse Luis Suareze täpse tsenderduse. Uruguay tõmbas värava järel kaitse totaalselt lukku ega kinkinud Portugalile avapoolajal enam ühtegi hiilgavat väravavõimalust.

Mäng sai jälle elu sisse 55. minutil, kui Pepe nurgalöögist peaga seisu 1:1 viigistas. Lootus mängu pööre tuua püsis Euroopa meistritel aga vaid seitse minutit, sest juba 62. minutil lõi Cavani kiirrünnaku lõpetuseks 2:1. Vaid kahest söödust piisas, et pall väravavahialast Pariisi Saint-Germaini ründajani toimetada.

74. minutil pidi Cavani vigastuse tõttu väljakult lahkuma. Portugal pani Sotši 44 873-pealise publiku ees Uruguayle marulise surve peale, kuid sihile enam ei jõudnud. Viimasel minutil toodi ka väravavaht Rui Patricio nurgalöögiks peapalli noolima ning korraks oli õhus kahtlus, et pall puutus Uruguay mängija kätt, kuid kohtuniku vile vaikis. Korduski näitas, et rohkem oli tegu Rui Patricio enda kui uruguailase käega.

Veerandfinaalis kohtub Uruguay Prantsusmaaga, kes päeva esimeses mängus alistas 4:3 Argentina.

Uruguay - Portugal

Milline päev! https://twitter.com/OptaJoe/status/1013149106724900865

LÄBI! Uruguay on veerandfinaalis ja Portugal läheb koju!

90.+4. minut: Kohtunik ei reageerinud Quaresma kukkumisele paremal äärel ning portugallased on maruvihased! Eelkõige Ronaldo, kes saab kisamise eest kollase.

90.+3. minut: Rodriguezel tekib veel Portugali värava all võimalus, aga ei saa Suareze tsenderdust korralikult omaks.

Neli minutit anti lisaaega, kolm ja pool sellest jäänud.

90.+1. minut: Ronaldo kauglöök ebaõnnestub totaalselt. Postist kõvasti mööda.

86. minut: Fernandes paneb kohe Muslera kauglöögiga proovile, aga pall tuleb täpselt kehasse ja on kerge püüda.

Portugal vahetab: Joao Mario välja, Moskva Lokomotivi poolkaitsja Manuel Fernandes sisse.

80. minut: Uruguay teeb oma viimase vahetuse: Nandez jalutab pingile, Carlos Sanchez tuleb mängu.

77. minut: Portugali maruline rünnak lõpeb Guerreiro kauglöögiga üle värava.

Mõlemad meeskonnad vahetavad. Portugalil lahkub Guedes, sisse Andre Silva. Vigastatud Cavani asemele sekkub Christian Stuani.

72. minut: Cavani on vigastatud! Ronaldo võtab mehe õla peale ja toimetab väljaku äärde.

70. minut: Muslera puterdas 11 meetri peal palli käest, aga Bernardo Silva põrutas tühjast väravast üle!

Uruguay vahetas kohe pärast väravat: Bentancuri asemele tuli Rodriguez.

Portugal teeb esimese vahetuse. Adrien Silva ära, vanameister Riquardo Quaresma väljakule.

Milline kiirrünnak! Kahest söödust piisas, et väravavahi alast pall kasti äärele Cavanile mängida.

62. minut: CAVANI VIIB URUGUAY 2:1 JUHTIMA!

55. minut: PEPE VIIGISTAB NURGALÖÖGIST PEAGA 1:1! Foto: Reuters/Scanpix

Teise poolaja esimene võimausepojake sünnib alles 52. minutil, kui Guerreiro põrutab kaugelt vasakuga peale. Aga läheb kõrgelt üle. Uruguay näitab jätkuvalt imelist kaitsetööd, Portugal on võimaluste otsimisega püstihädas.

Teine poolaeg on alanud!

Ronaldo tegi avapoolajal 24 puudet, aga mitte ühtegi neist kastis. Uruguay kaitse on oma tööd eeskujulikult teinud. https://twitter.com/OptaJoe/status/1013134392670244865

Ühest täpsest söödust Cavanile piisas, et skoor avada. Ja seda siiani hoida. https://twitter.com/OptaJoe/status/1013133238414577664

Esimene poolaeg on lõppenud. Uruguay läheb riietusruumi 1:0 eduseisust.

Kaks minutit antakse esimesele poolajale juurde.

45. minut: Luis Suarez on pikalt maas lebanud, väidab, et sai pähe hoobi, aga kordus midagi sellist küll ei näita. Kohtunik ei lähe tsirkuse ohvriks. Arstid tulevad siiski väljakule.

38. minut: Portugal saab pealelöögi väravale kirja, kui peaga pääseb löögile Guedes. Aga löögist ei tule suurt midagi, Muslera püüab kindlalt.

MM-ide ajalugu mäletab vaid kahte resultatiivsemat ründepaari kui Suarez - Cavani. https://twitter.com/OptaJoe/status/1013127469442977793

Otse müüri! Uruguay klaarib palli.

32. minut: 20 meetrilt karistuslöök Portugalile! Ronaldo koht.

Portugal on esimese poole tunniga tenud 6 pealelööki, millest raamide vahele on suunatud vaid üks. Uruguay kolmest pealelöögist on täpsed olnud 2.

Suarez lööb läbi müüri otse peale, aga Rui Patricio tõrjub. Tagasipõrkunud pallile keegi järele polnud minemas.

21. minut: Uruguay teenib kiirrünnakuga väga magusast kohast karistuslöögi. Suarez võeti 25 meetri peal maha.

Cavani 44 väravale on 12 resultatiivset söötu andnud Suraez. Vägev paar. https://twitter.com/OptaJoe/status/1013124326084763651

7. minut: ESIMENE OLEMAS! Cavani viib peaga Uruguay 1:0 juhtima. Suurepärane tsenderdus vasakult äärelt Suarezelt. https://twitter.com/Yanoviveaqui/status/1013123268130365441

6. minutil: Ronaldo põrutab karistusala kaare juurest peale, aga praegu veel Muslera püüab.

Ei tule sellest midagi. Peaga keegi löögile ei pääse, teise laine ürituse nurjavad Portugali kaitsjad.

Esimene nurgalöök tuleb täna 4. minutil Uruguayle.

2. minut: esimese pealelöögi teeb Bernando Silva viiekasti nurgast peaga, aga lendab üle värava.

Kohtumine on alanud!

Ronaldo viigistab täna Bastian Schweinsteigeri rekordi, olles MM-il ja EM-il pidanud 38 kohtumist. https://twitter.com/OptaJoe/status/1013116037775134721

Koosseisud graafiliselt: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1013114791035056128

Portugal on pingile jätnud oma Ricardo Quaresma, Southamptoni paremkaitsja Cedric Soaresi ja Huddersfieldi ründaja Andre Silva. Neid asendavad Ricardo, Bernardo Silva ja Concalo Guedes.

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1013101352367656960

