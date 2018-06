FOTOD | Ülemeelikuks läinud Belgia ründeäss sattus oma rumaluse tõttu naerualuseks

Londoni Chelsea ründaja üritas Januzaj värava järel ise ka kõva mees olla ning tahtis palli veel korra võrku kõmmutada. Ründaja õnnetuseks lõi ta palli vastu posti ning sealt tabas see juba tema nägu.

“Miks ma olen nii rumal... See on valus,“ viskas Batshuayi matši järel ise Twitteris nalja.

Loomulikult oli ründaja kõige selle järel internetis erinevate pilgete sihtmärgiks.

Guys it's all good between them 🙏🏽 pic.twitter.com/1fLdTTc1eE

Batshuayi's celebration did not go as planned! 🇧🇪 #WorldCup pic.twitter.com/jw4O4uvH1x

Ahahha I knew I would be f*cked the minute I come to my mentions 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 why am I so stupid bro 🤦🏾‍♂️ shit hurts