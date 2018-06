FOTOD | Ühes mängus läks vaja nii VAR-i kui väravajoonetehnoloogiat. Pogba värav päästis Prantsusmaale Austraalia vastu võidu

Videokohtunik sekkus mängu 58. minutil Prantsusmaa penaltiolukorra puhul, et tuvastada, kas Joshua Risdon takistas trahvikastis Antoine Griezmanni määrustevastaselt või mitte. Telekordused tõestasid, et austraallase jalg puudutas Madridi Atletico staarründaja kanda ning Griezmann realiseeris ise 11 meetri karistuslöögi.

Läks mööda vaid neli minutit ja seitse sekundit (MM-i ajaloo lühim aeg, mille jooksul mõlemad meeskonnad penalti on teeninud - toim), kui teisel väljakupoolel puutus Samuel Umiti palli käega ning Austraalia kapten Mile Jedinak viigistas penaltist 1:1.

Lõppsõna jäi siiski favoriidile Prantsusmaale, kelle eest lõi 81. minutil efektse võiduvärava Paul Pogba. Tabamuse fikseeris kohtunik väravajoonetehnoloogia abil, mis näitas, et latist maha põrkunud pall oli täielikult väravajoone ületanud.

D-alagrupi teises kohtumises mängivad kell 16 Argentina ja Island.

Jalgpalli MM: Prantsusmaa - Austraalia

"Võime olla uhked, kuidas me ühe maailma parima meeskonna vastu mängisime," kiitis Austraalia peatreener Bert van Marwijk hoolealuseid. Ta nimetas Pogba väravat "õnnelikuks tabamuseks", kuid VAR-i olukorda kommenteerida ei soovinud, sest ei näinud juhtunut väga hästi.

Sydney Heraldi veebikülje esilugu. "Austraallased langesid esimeseks VAR-i ohvriks"

Austraalia ei teinud ju tegelikult sugugi paha mängu. http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/mm2018/austraalia-kapten-ei-heida-meelt-kui-samamoodi-jatame-voib-veel-koike-juhtuda?id=82669665

Prantslased tegid omamoodi ajalugu. Kunagi varem pole nad kahte MM-i järjest avamängu võita suutnud. https://twitter.com/OptaJean/status/1007954484352442368

Man of The Match'iks kuulutati Griezmann.

Mäng läbi!

Pogba võetakse kiirrünnakul maha ja Manchester Unitedi staar rullib mõnda aega murul. Austraalial rohkem võimalusi ei saagi tekkida.

Viimane minut...

Kahe nii lähestikuse penaltiga tehti ajalugu. https://twitter.com/OptaJoe/status/1007949727365771264

Kohtunik lisab mängule viis minutit.

Prantsusmaa viitab juba palli äärejoone juures hoides aega. Usuvad, et 2:1 edust piisab.

87. minut: Austraalia äärekaitsja Aziz Behic korjab endale Fekiri takistamise eest kollase kaardi.

Pogba mängis Giroud'ga seinasöötu ja virutas penaltipunkti juurest palli väravasse. Napilt ületas väravajoone. Ilmselt fikseeris kohtunik selle väravajoonetehnoloogia abil.

Pogba viib Prantsusmaa 81. minutil 2:1 juhtima!

78. minut: Prantsusmaa teeb viimase vahetuse: rumala kollase teeninud Tolisso välja, Matuidi tuleb väljakule.

Tolisso teenib 76. minutil Juricile tehtud raju vea eest kollase. Punane polnud üldse kaugel.

Hugo Lloris pole just eriline penaltite tõrjuja... https://twitter.com/OptaJean/status/1007948278619656192

72. minut: Austraalia teine vahetus: Tom Rogic välja, Hull City kontrolliv poolkaitsja Jackson Irvine sisse.

70. minut: Prantsusmaa teeb kaks vahetust korraga. Griezmanni asemele tuleb Giroud, Dembele asemele Fekir (Lyoni ründav poolkaitsja).

Griezmann on viimasest 12-st Prantsuse väravast suurturniiridel olnud osaline üheksas. https://twitter.com/OptaJoe/status/1007945352601915392

Austraalia teeb 64. minutil esimese vahetuse. Nabbout puhkama, FC Luzerni ründaja Tomi Juric mängu.

Kapten Jedinak realiseerib 62. minutil penalti! 1:1!

PENALTI AUSTRAALIALE!

Umtiti puutus palli käega. Pall küll suunda ei muutnud, aga käsi oli üleval ja puutus mänguvahendit.

1:0! Griezmann realiseerib penalti ja viib Prantsusmaa juhtima. Väravavaht isegi ei liikunud paigast.

Kordused näitasid, et Risdoni jalg puudutas Griezmanni kanna ära. Sainsbury saab lobisemise eest kollase kaardi.

PENALTI TULEB!

54. minut: Prantsusmaa kirrrünnaku lõpus oli tunda penalti hõngu, aga kohtunik vilet ei törtsutanud. Griezmann tõmmati maha. VAATAME VAR-i! Foto: AFP/Scanpix

Teleülekandes näidati varumeestepingil paelu siduvat Olivier Giroud, kes ilmselt valmistub vaikselt mängu sekkuma. Aga mis peaga juhtus? Foto: AFP/Scanpix

Teine poolaeg on alanud!

Le Mansi 24 tunni sõidu asemel nauditakse ringrajal hoopis jalgpalli. Foto: AFP/Scanpix

Esimese kaheksa minuti jooksul tegi Prantsusmaa neli lööki raamidesse. Ja oligi kõik. https://twitter.com/OptaJoe/status/1007937672806043648

Delfi ekipaaž Raul Ojassaar/Andres Putting valmistub Argentina - Islandi mänguks. http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/mm2018/delfi-video-moskvast-islandi-fannid-kus-te-olete-argentiinlased-loid-staadioni-umber-vagevat-mollu-juba-viis-tundi-enne-matsi?id=82669007

Üsna sündmustevaene avapoolaeg lõpeb 0:0!

45. minut: Austraalia ohtlik rünnak lõppeb Behichi kauglöögiga üle värava. Korraks käis pall ka kastis ära, aga prantslaste kaitseliin oli ühtne.

Prantslased on jäänud üllatavalt passiivseks. Kui esimesed kümme minutit üritati rohkem ise palli vallata, siis nüüd ei avaldata kollastele särkidele eriti survetki.

Sotsiaalmeedias visatakse kõvasti nalja prantslaste kukkumislembuse üle. https://twitter.com/ScouserLFC1892/status/1007932202561294337

29. minut: mängupall sai tühjaks. Nahkkera läks vahetamisele.

Austraalia oli väravale väga lähedal! 17. minuti karistuslöögi järel suunas Prantsuse mees Tolisso palli värava peale. Lloris pidi selle nurgalöögiks tõrjuma. Foto: AFP/Scanpix

Esimene kollane kaart läheb 13. minutil Austraalia ääreründajale Mathew Leckiele. Foto: Sputnik/Scanpix

12. minut: Austraalia saab karistuslöögi olukorrast esimese pealelöögi kirja, aga pall lendab kõrgelt üle värava.

Griezmann saab peaga kastist edasi suunata, aga Ryan lõikab palli vahelt.

8. minut: Veel üks karistuslöök prantslastele. Sama kaugelt, pisut rohkem vasakult poolt. Aga otse peale saab sealtki lüüa.

6. minut: Griemann paneb kauglöögiga Ryani taas proovile. Austraalia väravavaht püüab ka selle. Austraallased pole veel vastaste kasti lähedale pääsenud.

Pogba lööb otse peale! Aga liiga keskele, Ryanil polnud selle püüdmisega raskusi.

Prantsusmaa teenib 4. minutil umbes 24 meetritl ohtliku karistuslöögi. Pogba ja Griezmann palli taga.

Kus hundist räägid... Mbappe saab juba 2. minutil karistusalas löögile. Ryan tõrjub palli nurgalöögiks.

Kylian Mbappe teeb ka omal moel ajalugu: https://twitter.com/OptaJean/status/1007925754955329539

Mäng on alanud!

Selle mängu kohtunikebrigaad: https://twitter.com/refsix/status/1007898274903285760

Tänane Prantsuse algkoosseis on nende MM-i avamängude noorim alates 1930. aastast. https://twitter.com/OptaJean/status/1007910653602828288

Hümnide aeg! Foto: AFP/Scanpix

Tuletame meelde, et "Kirjuta kommentaar" vorm siinsamas blogis on selleks, et sinna kirjutada kommentaar! Ehk ütle mängu ajal oma sõna julgelt sekka.

Loodetavasti tulevad Kaasanis tribüünid täis. Foto: Reuters/Scanpix

Pallid soojenduseks valmis! Keegi otsustas veidi kunsti teha. Foto: AFP/Scanpix

Austraalia vanameister Tim Cahill alustab pingilt. Prantsusmaal on jokkerina pingilt võtta Olivier Giroud.Prantsuse pink: Kimpembe, Lemar, Giroud, Matuidi, Nzonzi, Mandanda, Rami, Fekir, Sidibe, Thauvin, Mendy, AreoloaAustraalia pink: Degenek, Meredith, Cahill, Jurman, Luongo, Juric, Jones, Maclaren, Arzani, Vukovic, Petratos, Irvine.

Algkoosseisud on selgunud: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1007907960348139520