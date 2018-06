FOTOD MOSKVAST | "Ma ei tea isegi seda, kas see sõidab elektri või bensiiniga!" Vene politsei tagab jalgpalli MM-il korda tuliuutel kolmerattalistel imemasinatel

Täna peetakse jalgpalli MM-il järjekordne kohtumine Moskvas, kus turniiri peastaadioniks oleval Lužniki areenil lähevad vastamisi valitsev maailmameister Saksamaa ja Mehhiko.

Kuigi kohtumine algab kell 18, käib elu staadioni ümber mõistagi juba hommikutundidel. Tööjõuga kokku ei hoita: erinevates ametites on korraldajaid, turvajõudu ja vabatahtlikke tööl juba sadu, kui mitte tuhandeid.

Omamoodi vaatamisväärsuseks on politseinikele eraldatud tuliuued kolmerattalised mopeedid, mis on kohalike võmmide seas nii kõvaks tõmbenumbriks, et neid tullakse isegi muudelt postidelt uudistama. Tegu on Lada Iži tehasest välja antud liikuriga, mille sisse saab korraga istuda kaks inimest.

"Ma ei oska isegi öelda, kas see sõidab bensiini või elektriga. See on nii uus asi, et mul pole õrna aimugi," muigas auto juures uudistanud politseikapten.