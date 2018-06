FOTOD MOSKVAST | Kui palju maksab õlu ja kui palju fännisall? MM-finaalturniiri mängu eel müüakse staadioni ümber põnevat nänni, aga kaardimaksele seatakse omapärane takistus

Delfi Sport on kohal Moskvas Spartaki staadionil, kus õige pea pannakse pall mängu MM-finaalturniiri kohtumisel Argentina ja Islandi vahel.

Tegime staadionile matši eel tiiru peale - mida mängu eel fännidele müüa üritatakse ja kui palju see kõik maksab?

Abiks: üks euro on praeguse kursi järgi ümmarguselt 73 rublat. 1000 rublat on seega 13,6 eurot, 350 rublat aga näiteks 4,77 eurot.

Mõistagi saab maksta sularahas, ent kaardiga maksmisel on ette pandud üks kindel tõke: nimelt saab tasuda ainult Visa kaartidega, sest Visa on FIFA ametlik sponsor. Mõistagi on ka ülejäänud ettevõtted, kes süüa-juua müüvad, kõik FIFA ja MM-finaalturniiri sponsoriteks.

Vaata galeriist nii söögi-joogi hindu kui ka Argentina fännide matšieelset melu!