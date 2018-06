FOTOD | Mo Salah'i kodune aadress lekitati internetti, ründetähe ukse taha tuli meeletu mass egiptlasi

MM-il mõlemad Egiptuse koondise väravad löönud Salah kodune aadress lekitati Facebooki ning nii tulid egiptlased oma riigi suurima staari kodu ukse taha massidena olukorda uudistama.

26-aastane ründetäht tegi fännide tuju heaks ning tuli tänavale neile autogramme jagama ja nendega ühiseid fotosid tegema.

28 aasta pikkuse pausi järel taas MM-finaalturniiril mänginud Egiptuse koondis sai oma kehvade esituste eest kõvasti kriitikat, kuid Salah on jätkuvalt kodumaa suurim kangelane.

CLASS: Mohamed #Salah greets fans, took pictures and even signs autographs outside his home in Egypt after #LFC star's address is leaked... pic.twitter.com/E6wrtnGQf2