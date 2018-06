FOTOD | Kui ise ei löö, lüüakse sulle! Taani karistas Peruu karmid eksimused oskuslikult ära

Teist korda nähti täna juba mängu sekkumas videokohtunikku, kes määras avapoolaja esimesel üleminutil Peruu kasuks penalti, mida asus realiseerima trahvilöögi ise välja teeninud Christian Cueva. 26-aastase Sao Paolo klubi poolkaitsja närv ei pidanud paraku vastu ning löök läks kõrgelt üle värava.

57. minutil oli Cueval taaskord suurepärane võimalus skoor avada, kuid ise kastis peale löömise asemel demonstreeris ta tõelist üle mängimise meistriklassi ning söötis palli kaaslastele, kes seda sugugi oodata ei osanud. Edison Floresi ebaõnnetunud lähilöök läks aga napilt värapostist mööda.

59. minutil karistas Taani lõpuks vastase eksimused ära, kui kolm-kolme vastu kiirrünnaku realiseeris oskuslikult Yussuf Poulsen. Saksa klubi RB Leipzigi ründaja valiti ka kohtumise parimaks mängijaks, kuigi sama hästi väärinuks seda tiitlit Taani väravavaht, kuulsa ise jälgedes astuv Kasper Schmeichel, kes tegi kuus vägevat tõrjet.

C-alagrupis on seega kolm punkti nii Prantsusmaal kui ka Taanil, nulli peal on Peruu ja Austraalia.

Jalgpalli MM: Peruu - Taani

Taani norralasest peatreener Age Hareide: "Peruu üritas kõigest väest viigiväravat lüüa. Kiitused kaitseliinile ja üldse kogu meeskonnale! Ma arvan, et see on meie viies nullimäng. MM-il on sellist asja väga raske saavutada."Peruu argentiinlasest peatreener Ricardo Gareca: "Mängisime tõeliselt hea meeskonna vastu. Staadionil oli suurepärane atmosfäär, mis innnustas meid hästi mängima. Teadsime, et meid tullakse toetama, aga ei uskunud, et nii paljud inimesed nii kaugelt kohale tulevad."

Viimane Taani väravavaht, kes MM-i mängus kuus või rohkem tõrjet tegi, oli Kasperi isa Peter Schmeichel. https://twitter.com/OptaJohan/status/1008048406302986241

Peruu on seni olnud pealelöökide arvult teine meeskond, aga 17 löögiga sihile ei jõutud. https://twitter.com/OptaJoe/status/1008047433790738432

Kohtumine on lõppenud. Taani saab tabelisse kolm punkti.

Schmeichel tuleb väravast välja ja tõrjub palli rusikaga eemale.

Peruu teenib neljandal üleminutil veel nurgalöögi.

Kohtunik lisas mängule viis minutit.

86. minut: Christian Eriksen pääseb Peruu väravavahiga silmitsi, aga nüüd teeb hoopis Gallese vägeva tõrje!

Farfan tuleb kohe vahetusse, mängu sekkub Raul Ruidiaz.

84. minut: Schmeichelilt ilmeline jalaga tõrje! Tugeva madala pealelöögi sooritas penaltipunkti juurest Farfan.

Jörgenseni esimene puude on kohe pealelöök! Aga Peruu mehe Advincula jalg jääb ette.

Taani vahetab: Andreas Christiansen välja, Mathias Jörgensen sisse.

79. minut: Guerrera tahtis seitsmelt meetrilt kannaga väravat lüüa, pall läks väga napilt paremast postitst mööda. Foto: Reuters/Scanpix

11 mängu kuivale jäänud Poulsen on viimases kahes mängus võrku sahistanud. https://twitter.com/OptaJean/status/1008037738891923456

68. minut: Taani teeb vahetuse: Pione Sisto välja, Bordeaux' klubi ääreründaja Braithwaite sisse.

64. minut: Guerrero saab kohe värava ees peaga löögile, aga lööb otse Schmeichelile sülle.

Just väravale lähedal olnud Flores vahetatakse välja Peruu läbi aegade resultatiivseima mehe Paolo Guerrero vastu (88 mänguga 34 väravat).

Peruul kohe järgmisel rünnakul võimalus seis viigistada, aga Schmeichel teeb imetõrje!

Kolm-kolme vastu rünnaku lõpetas resultatiivselt Yussuf Poulsen.

Taani läheb 59. minutil kiirrünnakust 1:0 juhtima! Foto: Reuters/Scanpix

57. minut: Peruu puterdab ära uskumatu võimaluse! Cueval oli kastis võimalus ise peale lüüa, kuid selle asemel söötis ta Carrillole, kes ei osanud söötu üldse oodata. Lõpuks sooritas poolkõva pealelöögi paari meetri pealt väravast mööda Edison Flores. Üle mängimise meistriklass!

53. minut: Taanil oli kasutada heast kohast karistuslöök, aga Christian Eriksen sealt midagi ilusat välja ei võlunud, lõpuks oli sunnitud ise peale lööma, aga lõi kõvasti üle.

Teine poolaeg on alanud!

Tänane on MM-i ajaloos üks penaltirohkemaid päevi. https://twitter.com/OptaJoe/status/1008030576702558208

Esimene poolaeg läbi, väravad on veel löömata. MM-il oleme näinud juba viite penaltit, kaks on realiseerimata jäänud.

45.+1. minut: Cueva lööb penalti kõrgelt üle! Foto: Reuters/Scanpix

KOHTUNIK NÄITAB; ET PENALTI TULEB!

VAATAME VAR-i!

44. minut: Christian Cueva kukutatakse karistusalas, aga Peruule penaltit ei anta.

Christian Eriksen põrutab otse müüri. Tagasipõrkunud palli lööb kaugelt värava peale Schöne, aga Peruu väravavaht püüab.

38. minut: Taani saab karistusala äärelt karistuslöögi! Renato Tapia teenib kollase.

Kvist viiakse kanderaamiga riietusruumi. Ajaxi poolkaitsja Lasse Schöne tuleb tema asemel väljakule.

32. minut: pikem mänguseisak. William Kvist sai valusa hoobi roiete pihta. Meedikud on väljakul.

Meedikud näitavad, et tuleb vahetus teha.

29. minut: Peruul hea võimalus! Hea läbisöödu võtab kastis omaks Jefferson Farfan, kuid kaitsja suudab palli nurgalöögiks suunata.

27. minut: taanlastel sooritab esimese kauglöögi Thomas Delaney. Kõvasti üle värava.

Schmeichel teeb vägeva tõrje! 13. minutil kontrollis väravavahi valmisolekut Andre Carrillo.

Kunagi varem pole MM-il mänginud väravavahtidest isa ja poeg. https://twitter.com/OptaJean/status/1008016417491472389

Schmeichel pannakse 8. minutil esimest korda tõsiselt proovile. Kauglöögi sooritas Peruu poolkaitsja Yoshimar Yotun.

Ükski Venemaal MM-il osalevast meeskonnast pole suurturniirilt nii kaua eemal olnud kui Peruu. Kui debütandid muidugi välja arvata. https://twitter.com/OptaJean/status/1008012942737014790

Mäng on alanud!

Selle mängu peakohtunik on Gambiast. https://twitter.com/refsix/status/1007995183869431809

Peruu suurim väravakütt Guerrero alustab üllatuslikult pingilt. https://twitter.com/COPA90US/status/1008012808947200001

Algkoosseisud: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1008000730945474560

