FOTOD ja VIDEOD | Legendaarne Diego Maradona käitus Argentina võidu järel ebasündsalt ja kukkus kokku

57-aastane Argentina jalgpallilegend Diego Maradona oli teisipäeval õhtul Peterburis, et elada kaasa Argentina ja Nigeeria vahelisele heitlusele. Argentina 2:1 võidu järel lasi Maradona loomulikult emotsioonid valla.

Marcos Rojo võiduvärava järel asus Maradona vastaste ja enda koondise toetajate suunas ropendama. Lisaks vehkis ta otsustava tabamuse järel oma püstiste keskmiste sõrmedega.

Maradona veider käitumine lõppes sellega, et jalgpallilegend kukkus oma toolile kokku. Kõrvaltvaatajate videote põhjal jäi ta mängu ajal vahepeal ka magama. Rahvusvahelise meedia teatel võis Maradona puhul taaskord tegemist olla mõniainete tarvitamisega.

Maradona kokku kukkumise järel sekkusid kohe kohalikud meedikud, kes asusid jalgpallilegendile abi pakkuma. Kummalise käitumisega silma paistnud Maradona ei vajanud lõpuks siiski haiglaravi. Kohtumise järel võttis ta kiiresti suuna Moskva poole.

Kahe alagrupimängu järel raskes seisus olnud Argentina jõudis tänu Nigeeria alistamisele kaheksandikfinaali, kus tuleb vastamisi minna Prantsusmaaga.

Watching Maradona's reactions was just as entertaining as the game itself.#NGAARG #WorldCup pic.twitter.com/du2utPkNmd — Sporting News (@sportingnews) June 26, 2018