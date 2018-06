FOTOD JA VIDEO | Koduteed alustanud Saksamaa koondis palus fännidelt vabandust

Jalgpalli MM-il alagrupiturniiriga piirdunud valitsev maailmameister Saksamaa alustas täna hommikul koduteed.

Rahvusvahelised uudisteagentuurid kajastasid sakslaste lahkumist Moskvas Vnukovo lennujaamast.

Täna hommikul väljastas Saksamaa jalgpallikoondise Twitteri konto ka ametliku vabanduse, milles öeldakse: "Kallid fännid, oleme sama pettunud kui teie. MM toimub ainult nelja aasta tagant ning me ootasime endilt niivõrd palju. Meil on kahju, et me ei mänginud nagu maailmameistrid. Nii valus, kui see ka pole, me väärisime välja kukkumist..."

Saksamaa kukutas MM-ilt välja viimase alagrupivooru 0:2 kaotus Lõuna-Koreale. Avamängus jäädi 0:1 alla Mehhikole, ainus võit saadi tulemusega 2:1 Rootsi vastu. F-grupi tabeliseis: 1. Rootsi 6 punkti, 2. Mehhiko 6, 3. Lõuna-Korea 3, 4. Saksamaa 3.