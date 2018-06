FOTOD | Eesti lipp tekitas jalgpalli MM-il segadust. Kohalikud ei olnud sellise lipu olemasolust teadlikud

Inglismaa vs Panama Eesti lippuga Foto: Tomas Kirn, Gleb Sinitsin

Venemaal toimuval jalgpalli MM-il on ringi sõitmas ka mitmed Eestist pärit vutifännid. Venemaal mängudele kaasa elav fänn Gleb Sinitšin rääkis venekeelsele Delfile, et ta on tribüünidele ikka kaasa võtnud ka Eesti lipu. Viimane on kohalikes tekitanud aga segadust. Põhjus on lihtne – venelased ei ole säärast lippu lihtsalt varem näinud.