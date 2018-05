FOTO | "Nõuame, et ta selle laseriga eemaldaks!" Inglismaa koondislase skandaalne tätoveering on MM-finaalturniiri eel käivitanud meediamöllu

Inglismaa meedias on vaid paar nädalat enne MM-finaalturniiri algust käima läinud korralik möll: seda inglaste koondise ühe juhtivmängija Raheem Sterlingu värske tätoveeringu ümber.

Nimelt on 23-aastane Sterling oma parema jala sääre välisküljele lasknud värskelt tätoveerida M16 automaatrelva, mis on tagajalgadele ajanud relvavastased inimesed ja organisatsioonid.

"Nõuame, et ta peaks selle laseriga eemaldama või mõne muu tätoveeringuga kinni katma," põrutas ühenduse Mothers Against Guns ("Emad Relvade Vastu") asutaja Lucy Cope. "Ta peaks oma pea häbis langetama. See on täiesti vastuvõetamatu. Kui ta sellega nõus ei ole, tuleks ta Inglismaa koondisest välja visata. Ta peaks olema eeskuju, aga selle asemel üritab ta relvi ilustada."

Esmaspäeva õhtul otsustas Manchester City edurivimees Instagramis kriitikutele vastata. "Kui olin kaheaastane, lasti mu isa surnuks ning lubasin endale, et ma ei puuduta oma elus mitte kunagi relvi. Lisaks sellele löön peale oma parema jalaga, seega on sellel sügavam tähendus. Pealegi on see tätoveering veel lõpetamata," kirjutas Sterling.

Kriitikale vastukaaluks on mitmed prominendid ka Sterlingu kaitseks välja astunud. Endine koondislane ning praegune telenägu Gary Lineker kirjutas näiteks Twitteris, et Inglismaa meediale on tüüpiline, et enne suurturniiri hakatakse mängijate moraali laastama.