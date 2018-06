FOTO | Kas Egiptuse staarründaja Mohamed Salah vihkab homosid?

Jalgpallis rassismi vastu võitlevad ja geifännide eest kõnelevad organisatsioonid leiavad, et maailma geikogukonnal võib Mohamed Salah'd Tšetšeenia liidri Ramzan Kadõroviga ühel pildil koos nähes selline küsimus tekkida.

Ühendused Kick it Out ja Pride in Football tegid ühisavalduse, milles tõstatakse küsimus, kas Liverpooli mängija ikka andis aru, millised tagajärjed sellisel sõbrapildid saavad olema.

"Kick it Out ja Pride in Football on äärmiselt pettunud, et regiooni liider, kelle territooriumil rikutakse kohutaval moel inimõigusi, eriti geikogukonna suhtes, jalgpalli oma poliitiliseks propagandaks ära kasutab," seisab avalduses. "Ühtegi jalgpallurit, eriti nii väljapaistvat ja rahvusvaheliselt tuntud mängijat nagu Mohamed Salah'd, ei tohiks sellistel eesmärkidel kasutada."

"Miks Salah ja tema nõuandjad ei mõelnud, millise sõnumi tema poseerimine koos Kadõroviga LGBT kogukonnale üle maailma edastab?" küsivad organisatsioonid.

Tšetšeenia liider Kadõrov on mitmes oma intervjuudes geisid mustanud ja teatanud, et tema territooriumil neid ei leidu. Venemaa juhtiv opositsiooniline ajaleht Novaja Gazeta kirjutas eelmisel aastal, et Tšetšeenia võimud andsid lauda korralduse asuda geimehi arreteerima ja tapma.