FIFA uurib Šveitsi mängijate poliitilist žesti

Rahvusvaheline jalgpalliorganisatsioon FIFA alustas uurimist Šveitsi mängijate Granit Xhaka ja Xherdan Shaqiri osas seoses viisiga, kuidas mehed väravaid tähistasid.

Mõlemad mehed on Kosovo juurtega albaanlased ning väravat tähistades kujutasid mehed sõrmedega Albaania lipul olevat kotkast.

Serbia pole siiamaani tunnustanud Kosovo, mis on endine Serbia provints ja kuulutas end 2008. aastal iseseisvaks, iseseisvust. Suur osa Kosovo 1,9 miljonist elanikust on albaanlased.

"Minu jaoks oli see väga eriline päev," sõnas Šveitsi poolkaitsja Granit Xhaka. "See on võit mu perekonna, Šveitsi, Kosovo ja Albaania jaoks. Žest oli mõeldud kõigile, kes on mind toetanud, see polnud mõeldud meie vastaste (Serbia) jaoks. Tegemist oli väga emotsionaalse mänguga."

"See polnud seotud poliitikaga, ainult jalgpalliga," kommenteeris žesti võiduvärava löönud Xherdan Shaqiri.

FIFA alustas veel menetlust Serbia jalgpalliliidu osas, kuna Serbia fännid häirisid mängu ja demonstreerisid poliitilisi ja solvavaid sõnumeid.

Eeluurimine alustati ka Serbia koondise peatreeneri Mladen Krstajici suhtes seoses tema mängujärgsete kommentaaridega. Nimelt rääkis Krstajic, kuidas kohtunik Felix Brych tuleks oma otsuste eest saata Haagi kohtusse.