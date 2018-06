FIFA trahvis Taanit, karistused võivad oodata veel serblasi, šveitslast ja sakslasi

Rahvusvaheline jalgpallilit FIFA määras 20 000 Šveitsi frangi (17 381 euro) suuruse trahvi Taani alalliidule ning alustas uurimist Serbia vutiliidu presidendi, Šveitsi mängija Stephan Lichtsteineri ja Saksa abitreenerite suhtes.

Taanlased said karistada fännide käitumise, seksistliku plakati ja matšiprotokolli eiramise eest 1:1 viigimängus Austraalia vastu.

Ühtlasi teatas FIFA, et on uurima asunud Serbia vutiliidu juhi Slavisa Kokeza ja peatreener Mladen Krstajci kommentaare reedese kaotuse järel Šveitsile. Kokeza ütles BBC-le kohtuniku tegevust kommenteerides, et tegemist oli "jõhkra rööviga" ning kohtunikud said FIFA-lt nende vastu vilistamiseks juhiseid.

Samuti uurib FIFA juba kolmanda Šveitsi mängija väravatähistust. Kui varem võeti poliitiliste žestide eest vastutusele Granit Xhaka ja Xherdan Shaqiri, siis nüüd võivad pahandused ees oodata Stephan Lichtsteinerit. Nagu esimesed kaks meest, pani ka Lichtseiner käed väravat tähistades risti, sümboliseerides Albaania vapiks olevat kahe peaga kotkast.

Veel on FIFA distsiplinaarkomisjonis arutlusel Saksa abitreenerite Ulrich Voigti ja Georg Behlau käitumine viimase Rootsi mängu ajal. Nimelt sattusid sakslased pisut liiga hoogu 2:1 võiduvärava tähistamisega ning paistsid silma tegevusega, mis rootslastele tundus värava nina alla hõõrumisena.