FIFA president Infantino: VAR-i abil kaovad ära suluseisust löödud väravad

Rahvusvahelise jalgpalliliidu FIFA president Gianni Infantino sõnul on suluseisust löödud väravad tänu VAR-ile (videokohtunike süsteem) varsti minevik.

"See on edasiminek, jalgpall on paremas olukorras kui minevikus," rääkis Infantino pressikonverentsil. "VAR ei muuda jalgpalli, vaid teeb selle paremaks. VAR-i abil on jalgpall ausam, läbipaistvam ning aitab kohtunikel teha õigeid otsuseid."

"Suluseisust löödud värav on minevik, vähemalt mängus, kus VAR on kaasatud," lisas FIFA president.

Infantino rääkis veel, et tänavune MM on läbi aegade parim. "Ma rääkisin juba aastaid, et sellest tuleb parim MM ja täna saan öelda seda veel suurema veendumusega."