FIFA-lt nõutakse, et Inglismaa ja Kolumbia kohtumine peetakse MM-il uuesti

Jalgpalli MM-finaalturniiril on kaheksandikfinaalid minevik ja praegu vaadatakse juba reedeste ja laupäevaste veerandfinaalide suunas. Siiski ei anna paljudele rahu Inglismaa ja Kolumbia vahel toimunud kaheksandikfinaal.

Inglismaa ja Kolumbia duelli normaal- ja lisaaeg lõppes 1:1 ning lõpuks võitis Inglismaa penaltitega 4:3.

Praeguseks on juba üle 200 000 inimese allkirjastanud petitsiooni, millega nõutakse Inglismaa ja Kolumbia vahel kordusmängu. Vastavalt petitsioonile protesteeritakse Inglismaale teisel poolajal antud penalti vastu ning lisaks leitakse, et lisajal oleks pidanud jõusse jääma Carlos Bacca poolt löödud värav. Teatavasti sündis inglaste ainus värav kohtumise teisel poolajal, kui Harry Kane'i vastu tehti karistusalas viga ja Kane läks ise ka penaltit lööma, kirjutab The Guardian.

Petitsiooniga palutakse Rahvusvahelisel Jalgpalli Liidul FIFA-l need kaks olukorda üle vaadata ning seada õiglus jalule. Loodetakse, et niimoodi luuakse pretsedent Fair Play'ks.

