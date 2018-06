FIFA juhised MM-il tegutsevatele abikohtunikele: ärge tõstke lippu!

Tänavusel MM-finaalturniiril kasutatakse esimest korda videokohtuniku (VAR) süsteemi. Et see ikka hästi toimiks, palub FIFA turniiril tegutsevatel abikohtunikel suluseisuolukordades pigem mitte tegutseda.

FIFA kohtunike komitee esimees, endine tippvilemees Pierluigi Collina selgitas ajakirjanikele, et lipumeestele on antud juhised, mille kohaselt hakkame ilmselt nägema vähem suluseisu peale lipu tõstmist.

"Kui näete abikohtunikke lippu mitte tõstmas, siis see ei ole selle pärast, et ta teeb vigu. See on seetõttu, et ta järgib juhiseid lipp pigem all hoida," vahendab Collina sõnu BBC.

"Neile öeldi, et nad nappides suluseisuolukordades ise ei sekkuks, kui on näha, et võib tekkida ohtlik moment või väravaolukord," lisas itaallane. "Kui abikohtunik lipu tõstab, lõpetavad ju mängijad mängimise. Kui mäng edasi läheb, on hiljem võimalik video pealt täpselt vaadata, kas tegu oli suluseisuga või mitte."

Seega võib arvata, et MM-il tühistatakse nii mõnigi värav pärast selle löömist VAR-i abil ära, sest abikohtunik ei tõstnud suluseisuolukorras lippu.