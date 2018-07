FIFA alustas Inglismaa fännide käitumise osas uurimist

Rahvusvaheline jalgpalliorganisatsioon FIFA hakkas uurima Inglismaa fännide laule, mida esitati jalgpalli MM-i poolfinaalkohtumises Horvaatiaga, kuna need võisid sisaldada diskrimineerivaid sõnumeid.

"Me võime kinnitada, et on esitatud kaebus seoses võimalike diskrimineerivate lauludega Inglismaa jalgpallikoondise fännide poolt," teatas FIFA. "Inglismaa jalgpalliliidu osas on alustatud menetlus."

Inglismaa koondis on sellel nädalal juba korra trahvi saanud, kui FIFA määras meeskonnale 70 000 Šveitsi frangi (60 146 eurot) suuruse trahvi. Nimelt kandsid koondislased Eric Dier, Raheem Sterling ja Dele Alli kandsid ühes kohtumises vale firma sokke, ehkki FIFA oli neid varasemalt hoiatanud.

Inglismaa kaotas poolfinaalis Horvaatiale 1:2 ning kohtub laupäevases pronksimatšis Belgiaga.