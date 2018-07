Endine Soome koondislane saatis poolfinaali jõudnud Belgia keskkaitsjale omapärase õnnesoovi

Nimelt kirjutas Riihilahti oma Twitteri kontol, et viibis 2006. aastal koos Kompanyga Šveitsis Baselis haiglas, kus sama arst mõlema säärt samal päeval opereeris, samuti tegid nad koos taastusravi.

"Olen su edu üle MM-il väga õnnelik, maksimaalsed õnnitlusd ja respekt. Ma arvan, et minu operatsiooniga läks midagi valesti, sest olen praegu 20 kg ülekaalus ja töötan kontoris!" lisas Riihilahti vaimukalt.

Praeguseks 41-aastane poolkaitsja veetis oma karjääri paremad aastad Inglismaal Crystal Palace'i ridades.

Dear @VincentKompany we both got calf operated the same day by same doctor in Basel 2006 and did together same rehab. So happy for your success also in World Cup now, maximum congrats and respect. I think my operation went wrong as I am 20kg overweight office worker these days.