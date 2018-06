Egiptuse peatreener: vajame Mohamed Salah'd järgmistes mängudes

Egiptus pidi jalgpalli MM-il A-alagrupi avavoorus vastu võtma 0:1 kaotuse Uruguaylt. Egiptlasi ei saanud veel aidata tiimi suurim staar Mohamed Salah, keda hoitakse järgmiste vooru matšideks Venemaa ja Saudi Araabia vastu.

“Mohamed Salah on meie jaoks väga oluline mängija, kuid hea peab olema kogu tiim. Salah mängib olulist rolli meie järgmistes kohtumistes,“ tunnistas Uruguaylt saadud kaotuse järel Egiptuse peatreener Hector Cuper.

“Tahtsime vältida riske. Just Salah seisukohast. Usun, et ta on järgmisteks matšideks valmis,“ lisas Cuper.

A-alagrupis on avavooru järel Venemaal ja Uruguayl kolm punkti. Saudi Araabial ja Egiptusel on punktiarve avamata. Teises voorus mängivad Egiptus – Venemaa ning Saudi Araabia – Uruguay.