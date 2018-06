Egiptuse koondise peatreener: iial ei tea, mis oleks juhtunud, kui Salah oleks tippvormis olnud

Egiptuse jalgpallikoondise edasipääsulootused kustutati pärast 1:3 kaotust Venemaale, koondise peatreener Hector Cuper ütles, et Salah'i vigastusel oli oma roll Egiptuse kaotustes.

"Raske on öelda, mis oleks olnud, kui Mohamed Salah oleks olnud oma parimas vormis," vahendas Eurosport Cuperi sõnu. "Kuid ma olen siiski alati rääkinud, et ühe või kahe fantastilise mängija taga peab seisma kogu meeskond."

"Keegi ei saa vaielda Salah'i tähtsuse üle meie koondises ja me oleme muretseud tema pärast vigastuse saamisest saadik," kommenteeris 62-aastane Cuper. "Me oleksime loomulikult eelistanud, et ta oleks saanud kaasa teha kogu ettevamistusperioodi."

"Me mängisime esimese poolaja hästi, kuid siis tuli meil 10-15 minuti pikkune halb periood ja see on põhjus, miks me kaotasime," lisas Cuper mängu kohta. "Me polnud kaitses head."

A-alagrupi teises mängus kohtuvad täna omavahel kell 18.00 Uruguay ja Saudi Araabia.

Egiptuse koondise viimane kohtumine MM-il on 25. juunil Saudi Araabia vastu.