Egiptuse jalgpalliliit tegi Salah' tervise kohta positiivse avalduse

Egiptuse jalgpalliliit tegi eilses Meistrite liiga finaalis õlga vigastanud Mohamed Salah'le uuringud ning andis teada, et mees võib MM-finaalturniiriks mängukorda saada.

Egiptuse spordi- ja noorsoominister andis oma Facebooki postituses teada, et mehe õlavigastuse eeldatav paranemisaeg on kaks nädalat, mis tähendab, et ta peaks finaalturniiri ajaks tervenema. Salah'd tohterdatakse Inglismaal Liverpooli arstide poolt.

Salah on Egiptuse koondise suurim staar ning tema väravad vedasid meeskonna ka finaalturniirile.

Egiptus kohtub A-grupis esimeses voorus Uruguayga ning seejärel Venemaa ja Saudi Araabiaga.