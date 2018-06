Egiptuse jalgpalliliit kavatseb FIFA-le kaebuse esitada: kaotasime Venemaale kohtuniku tõttu!

Egiptuse jalgpalliliit kavatseb FIFA-le esitada ametliku kaebuse: põhjuseks peakohtuniku Enrique Cacerese esitus nende alagrupimängus Venemaaga.

Egiptlaste edasipääsulootused purunesid teisipäeva õhtul, kui Peterburis Venemaale 1:3 kaotati.

Kaotajate hinnangul tegutses aga paraguaylane Caceres ebaausalt: venelaste esimese värava puhul ei vilistatud ära seda, kuidas omavärava löönud Ahmed Fathid selle eel lükati, samuti väidab Egiptus, et neile oleks pidanud teisel poolajal veel ühe penalti andma.

Egiptuse jalgpalliliidu presidendi Hany Abo Rida sõnul on neil õigus kaebus esitada. "Tahame, et selle kohtumise kogu kohtuniketiimi tööd uuritaks. Meile oleks tulnud määrata veel üks penalti - peakohtunik oleks pidanud kasutama VAR-i, et olukord üle vaadata. Samuti oleksid nad pidanud nägema, et Fathid lükati."