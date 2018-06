Egiptuse jalgpallikoondise peatreener: me ei tohi liiga palju Mohamed Salah'st sõltuda

Egiptuse koondis loodab, et nende staar Mohamed Salah saab MM-i alguse ajaks terveks, kuid meeskond peab leidma viisi, kuidas mitte nii palju Salah peale toetuda, ütles koondise peatreener Hector Cuper.

Premier League'i lõppenud hooaja parimaks mängijaks valitud Salah taastub õlavigastusest, mille ta sai Meistrite Liiga finaalis, kui Madridi Reali kapten Sergio Ramos tema käe peale kukkus.

"Me loodame, et see ei mõjuta meid, püüame olla ikka sama meeskond, me ei saa sõltuda ainult ühest mängijast," vahendas Sky Sports peatreener Cuperi sõnu.

"Salahi taastumine ei ole seotud ainult tema õlaga," lisas Cuper. "Me peame parandama veel tema mänguvormi ja füüsilist vormi, kuna vigastus ei lase tavapärasel viisil treenida. Me kuulsime arstilt väga häid uudiseid ja loodame, et Salah on valmi esimeseks kohtumiseks MM-il Uruguay vastu."

Egiptuse esimene kohtumine MM-il on 15. juunil Uruguay vastu.