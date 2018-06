Egiptuse jalgpallikoondise „häbistavat väljakukkumist” MM-ilt hakkab uurima parlamendikomitee

Komitee uurib ka seda, miks majutati koondis Tšetšeenia pealinna Groznõisse, mis asub linnadest, kus mängud peeti, kaugel, ning miks lubati mängijate hotelli grupp näitlejaid ja ärimehi.

Uuritakse ka probleeme, mis jalgpalliliit põhjustas Egiptuse suurimale staarile Mo Salah’le, mis said alguse sellest, kui tema pilti kasutati ilma loata meeskonna lennukil, mille eraldas sponsor WE, mis on Salah’ga lepingut omava Vodafone’i konkurent.

Teine kriis Salah’ga puhkes siis, kui jalgpalliliit võttis vastu Tšetšeenia juhi Ramzan Kadõrovi õhtusöögikutse. Kadõrov austas Salah’t ja andis talle aukodakondsuse, pöörates nii Salah vastu Briti meedia.

Parlamendikomitee sõnul oleksid jalgpalliliidu ametnikud pidanud olema ettevaatlikud ega segama Salah’t sellistesse asjadesse. Komitee lubas kõiki neid möödalaskmisi uurida, tulemused avalikustada ja süüdlasi karistada.