Deschamps: läheme seda finaali võitma, sest me pole EM-finaali kaotusest üle saanud

Alles 19-aastane ründaja Kylian Mbappe tunnistas, et poleks osanud MMi finaalist unistada. "See on uskumatu. See on unistuste unistus, see on kõik!" õhkas Mbappe. "Üks samm on vaja veel astuda, kuid me oleme uhked selle üle, mida oleme juba saavutanud."

21:00 Horvaatia vs Inglismaa