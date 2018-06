David de Gea nõuab Hispaania peaministrilt avalikku vabandust

Hispaania jalgpallikoondise esiväravavaht David de Gea tahab, et Hispaania uus peaminister Pedro Sanchez avalikult vabandaks kommentaaride eest, mis ta tegi de Gea suunas seoses väidetava osalemisega mitme aasta taguses vägistamisjuhtumis.

Manchester Unitedi väravavahile toona süüdistust ei esitatud, kuid Pedro Sanchez rääkis siis avalikult, kuidas teda teeb rahutuks, et de Gea on 2016. aasta EM-ile mineva Hispaania koondise esikinnas.

"Ma tegin kohe skandaali alguses pressikonverentsi, kus ütlesin, et kogu lugu on vale, kuid inimesed rääkisid ikka minust," ütles de Gea Hispaania väljaandele Diario AS. "Lõpuks tuleb alati tõde välja ja te näete, et see kõik oli vale."

Sanchez külastas eelmisel nädalal Hispaania MM-koondist treeningul, kus kasutas ka võimalust, et 27-aastase väravavahiga rääkida.

"Ma aktsepteerisin tema vabanduse viisakalt," rääkis de Gea. "Asi on selles, et see, mis ta skandaali ajal ütles, oli avalik ja seetõttu arvan, et ta peaks vabandama samuti avalikult. Tõsi on see, et paljud inimesed olid avalikult lugupidamatud minu vastu, kuid pole isegi privaatselt vabandanud. Hispaanias on väga lihtne teisi kommenteerida."

Skandaal sai alguse 2016. aasta EM-i eel, kui Hispaania meedias ilmusid mitmed väited, nagu oleks David de Gea seotud ühe vägistamisjuhtumiga.