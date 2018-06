Cristiano Ronaldost võib MM-finaali ajaks habemik saada

Kes vaatas eilset Portugali ja Maroko kohtumist, võis märgata, et tavapäraselt sileda lõuaga Cristiano Ronaldo on ootamatult hakanud endale kitsehabet kasvatama. Kohtumise järel avaldas ta ka selle põhjuse.

"Minu uus habe? See oli nali [Ricardo] Quaresmaga," rääkis Ronaldo. "Olime saunas ja hakkasin oma habet ajama. Jätsin natuke alles ja ütlesin talle naljaga, et kui Hispaania vastu värava löön, ei aja seda MM-i lõpuni ära. Lõpuks tõigi see õnne - lõin kübaratriki. Täna lõin ka Maroko vastu värava, nii et kavatsen selle alles hoida!"

Huvitav, kui pikk habe Ronaldol siis ees on, kui Portugal peaks finaali välja jõudma?