Cristiano Ronaldo: mängisime paremini kui Uruguay

Portugali jalgpallitäht Cristiano Ronaldo ei tahtnud pärast MMi kaheksandikfinaalis saadud 1:2 kaotust Uruguayle enda tulevikust rääkida.

"Hetkel pole õige aeg rääkida minu tulevikust, või treeneri või mõne muu mängija omast," sõnas Ronaldo vahetult pärast matši.

"Olen täiesti kindel, et see meeskond jätkab maailma ühe võimsama tiimina. Meil on grupp mängijaid, kes on väga ambitsioonikad. Portugal jätkab võitmist ja oma rahva õnnelikuks tegemist," lisas 33-aastane portugallane.

Ronaldo arvates ei väärinud nad väljalangemist. "Mängisime paremini kui Uruguay, kuid see, kes lööb rohkem väravaid, see võidab. Tahtsime võita, võitlesime hästi, kuid Uruguayd tuleb õnnitleda," lisas ta.

Uruguay kohtub veerandfinaalis Prantsusmaaga, kes alistas Argentina 4:3.