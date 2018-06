Costa Rica peatreener: ütlesin meestele, et see ei ole veel läbi

Eelmisel jalgpalli MM-il üllatuslikult veerandfinaali jõudnud Costa Rica alustas seekordset finaalturniiri kaotusega. Avamängus jäi Costa Rica 0:1 alla Serbiale.

Costa Rica peatreener Oscar Ramirez tunnistas matši järel, et tänavusel MM-il ei ole neid midagi lihtsat ootamas. Järgmisena tuleb neil mängida veel Brasiilia ja Šveitsiga.

“Mängime maailma edetabelis teisel ja kuuendal kohal paiknevate tiimidega. See saab olema raske. Ütlesin siiski enda mängijatele, et see ei ole veel läbi,“ teatas Ramirez.

Serbia juhendaja Mladen Krstajic võidu järel suuri sõnu teha ei tahtnud. “Minu mängijad tulid kohtumisele õige suhtumisega. Pidime olema kompaktsed nii rünnakul kui ka kaitses. See on kõige tähtsam,“ sõnas Krstajic.

“Mind statistika ei huvita. Samamoodi ei huvita mind minevik. Oluline on mängida ka edaspidi samamoodi,“ lisas ta.