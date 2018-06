Briti leht heidab Venemaa koondisele dopinguvarju ja süüdistab FIFA-t tegevusetuses

Venemaa jalgpallikoondise vägev algus MM-il on tekitanud kahtlusi, et turniiri võõrustajamaa pallurid ei mängi päris puhast mängu. Briti ajalehe Daily Maili avaldatud faktid kinnitavad seda kahtlust veelgi.

Dokumentidega on tõestatud, et Venemaa spordiminsteerium mätsis kinni vähemalt ühe jalgpalluri positiivse dopinguproovi, kes veel eelmisel kuul oli kirjas koondise esialgses koosseisus.

Nimelt sisaldas kaitsja Ruslan Kambolovi 2015. aasta 30. mail antud dopinguproov keelatud steroidi deksametasooni. 4. juunil saatis spordiministeeriumi ametnik Aleksei Velikodnõi toonasele Moskva antidopingulabori juhile Grigori Rodtšenkovile e-kirja sõnumiga "päästa", mis koodkeeles tähendas "mätsi see kinni". Rodtšenkovi päevikust selgub, et 10. juunil saabus laborisse FSB ohvitser Jevgeni Blohhin, kes puhtaks vahetatud uriinitopsi endaga kaasa viis.

FIFA on Daily Maili teatel Kambolovi proovi kinni mätsimisest teadlik olnud alates 2016. aasta detsembrist, kuid pole dopingutondi välja juurimiseks astunud mitte ühtegi konkreetset sammu. Ajakirjandusele on antud vaid lakoonilisi vastuseid stiilis "uurime" ja "tegeleme", kuid karistatud pole kedagi.

Kambolovi juhtum on vaid üks paljudest. Dokumenteeritud on 34 Venemaa jalgpalluri kahtlased dopinguproovid ning kõigist neist on ka FIFA-t teavitatud. Usutakse, et Sotši olümpia eel käima lükatud riiklikust dopingusüsteemist lõikasid kasu ka praegused juhtivmängijad.