Brasiilia vutilegendi soovitus noorele ründajale: seksi piisavalt, siis tulevad ka väravad!

Brasiilia koondist peetakse peagi algava MM-finaalturniiri üheks soosikuks. Sambamaa fännid ootavad väravaid eelkõige kahelt mehelt, superstaar Neymarilt ja 21-aastaselt Gabriel Jesuselt.

Selle suve suursündmuse puhul jagas oma soovitusi praegustele koondislastele Brasiilia 1994. aastal maailmameistritiitlile aidanud Romario, kel oli paar näpunäidet just Manchester City ründajale Gabriel Jesusele eraldi.

"Piisavalt seksida on üks asi, mida ma soovitan. Võta oma vabadest päevadest viimast!" ütles 52-aastane vutilegend. "Mängupäevadel peab muidugi mängule keskenduma."

"Usun, et Jesus on teadlik, mida ta teha oskab ja millist jalgpalli Brasiilia rahvas temalt ootab. Ta peab MM-ile minema ja seal värava lööma. See on kõige tähtsam asi!"

Gabriel Jesus on 15 koondisemänguga löönud üheksa väravat, seitse neist MM-valikturniiril.

Noorel mehel tasuks Romario õpetussõnu järgida, sest tegu on ikkagi mehega, kes Brasiilia särgi selga tõmmanud 70 mängus ja kõmmutanud suisa 55 väravat.

"Jesus peab endale aru andma, et esimene väravavõimalus, mille sa MM-il saad, võib olla su viimane. MM erineb totaalselt teistest turniiridest. Sa pead olema sada protsenti keskendunud, muidu sa ei saa oma riigi eest parimat anda."

Brasiilia kuulub MM-il ühte alagruppi Costa Rica, Serbia ja Šveitsiga.