Brasiilia riigiametnikel lubatakse tööajal jalgpalli MMi mänge vaadata

Brasiilias võeti vastu määrus, mille kohaselt on kõigil riigiteenistujatel õigus juuni keskel Venemaal algava jalgpalli MMi ajal oma tööajast Brasiilia koondise mänge vaadata.

Vastav määrus võeti vastu, sest Brasiilia koondise mängud toimuvad kohaliku aja järgi päevasel ajal, kui riigiametnikud on tööl.

Samas sätestati, et ametnikel tuleb need töötunnid, mis on kulunud jalgpalli vaatamiseks, järgi teha hiljemalt tänavuse aasta 31. oktobriks.

Viiekordne maailmameister Brasiilia mängib MMil ühes alagrupis Šveitsi, Costa-Rica ja Serbiaga. Viimati 16 aastat tagasi MM-tiitli võitnud brasiillaste avamäng on 17. juunil šveitslaste vastu.