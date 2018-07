Brasiilia peatreener: Belgia realiseeris võimalusi meist paremini

Brasiilia jalgpallikoondise peatreener Tite ei tahtnud pärast 1:2 allajäämist Belgiale oma tulevikust rääkida ning tunnustas vastaseid ilusa võidu eest.

"Ma ei räägi oma tulevikust praegu - see poleks kohane, kuna ma mõtlen endiselt tänasest mängust. Aeg näitab," vastas Tite küsimusele, kas ta jätkab rahvuskoondise juhendajana.

"Kahe nädala pärast on emotsioonid maha jahtunud ja ma saan külma peaga otsuseid teha," lisas kogenud treener.

Valusa veerandfinaalkaotuse kohta ütles Tite: "Ma arvan, et see oli suurepärane mäng ning meil oli palju võimalusi. Paraku oli aga Belgia nende realiseerimisel meist parem. Neil on tippmängijad ja nad näitasid esmaklassilist lõpetamist. Ka väravavaht Courtois mängis väga tähtsat rolli. Mõlemad meeskonnad näitasid kõrgeklassilist tehnilist jalgpalli. Kõik, kes jalgpalli austavad, võivad kinnitada, et see oli ilus mäng."

Suurfavoriidi Brasiilia konkurentsist lülitanud Belgia kohtub poolfinaalis Prantsusmaaga. Täna on kahes viimases veerandfinaalis vastamisi Rootsi - Inglismaa (kell 17) ja Venemaa - Horvaatia (kell 21).