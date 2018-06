Brasiilia koondist tabas MM-il tagasilöök

Brasiilia jalgpallikoondise ääreründaja Douglas Costa vigastas oma reielihast 2:0 võidumängus Costa Rica üle ning peab koondise meditsiinilise personali teatel kohtumise Serbiaga vahele jätma.

"Mängu lõpus tundis Douglas Costa valu oma parema reie tagumises lihases," ütles arst Rodrigo Lasmar ajakirjanikele. "Uuringud näitasid, et tal on kerge lihasevigastus."

Lasmar lisas veel, et koondise parem äärekaitsja Danilo (Manchester City) peab samuti meeskonna treeningbaasi ravile jääma.

Pärast kahte vooru on E-alagrupis Brasiilia ja Šveits nelja punkti peal. Serbial on kolm punkti ja Costa Rica on nulli peal.

Viimases voorus kohtub Brasiilia Serbiaga ning Šveits Costa Ricaga.