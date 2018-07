Brasiilia koondis pikendas peatreeneriga lepingut

Brasiilia jalgpallikoondise peatreener Tite sõlmis uue lepingu, mis hoiab teda meeskonna juures kuni 2022. aasta jalgpalli MM-i lõpuni.

57-aastase Tite juhendamisel jõudis Brasiilia tänavusel jalgpalli MM-il veerandfinaali, kus kaotati Belgiale 1:2.

Tite kirjeldas Brasiilia koondise eesotsas jätkamist kui "põnevat väljakutset".

Tite on Brasiilia koondise peatreener alates 2016. aasta juunist. Seni on tema juhendamisel mängitud 26 kohtumist, millest võidetud on 20, viigistatud neli ning kaotatud kaks.