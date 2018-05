Brasiilia jalgpallikoondise võtmemängija sai MM-i eel vigastada

Brasiilia jalgpallikoondise äärekaitsja Dani Alves sai MM-i eel vigastada. Alves sai trauma Prantsusmaa karikafinaalis PSG eest mängides.

PSG meeskonna esindaja teatas Reutersile, et Alves tegi viga põlvele ning ta peab palliplatsilt eemal olema umbes kolm nädalat.

35-aastane paremkaitsja on Brasiilia koondises endiselt oluliseks lüliks ning MM-il peaks ta kuuluma taas võistkonna algkoosseisu. Alves on aastate jooksul Brasiilia koondist esindanud 107 korda. Rohkemat on suutnud ainult legendaarsed äärekaitsjad Cafu (142 mängu koondises) ja Roberto Carlos (125 mängu).

Alvese vigastus ei vaja väidetavalt kirurgilist sekkumist. Brasiilia koondise peatreener Tite teatab 23 MM-ile sõitvat meest esmaspäeval.

Brasiilia peab MM-i eel sõpruskohtumised Horvaatiaga (3. juunil) ja Austriaga (10. juunil). MM-algab 14. juunil. Brasiilia kuulub ühte alagruppi Šveitsi, Serbia ja Costa Ricaga.

PSG alistas Prantsusmaa karikafinaalis 2:0 Les Herbiersi.