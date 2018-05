Brasiilia - jalgpalli MM-i suursoosik. Kas Neymar kordab Ronaldo 2002. aasta vägitegu?

Keskkaitses on võtta PSG ässad Marquinhos ja Thiago Silva. Kõige olulisemaks lüliks on aga 33-aastane Milano Interi täht Miranda. Äärekaitses teevad endiselt tegusid Marcelo (Madridi Real) ja Dani Alves (PSG).

Kaitsvate poolkaitsjate seas on valik samuti suurepärane: Casemiro (Madridi Real), Fernandinho (Manchester City) ning Paulinho (FC Barcelona).

Ründavamatest poolkaitsjatest on tähtsateks tegijateks Willian (Londoni Chelsea) ja Philippe Coutinho (FC Barcelona). Tipuründes võtab koha sisse 21-aastane Gabriel Jesus (Manchester City), kes on senise 15 mänguga löönud juba 9 väravat.

Ja loomulikult on brasiillastel veel Neymar. 26-aastane Neymar on koondises pidanud juba 83 mängu ja löönud selle ajaga 53 väravat. Brasiillastest on tabamuste osas läbi ajaloo rohkemat suutnud ainult Pele (77 väravat), Ronaldo (62 väravat) ning Romario (55 väravat).

Eelmisel suvel 222 miljoni euro eest FC Barcelona särgi PSG oma vastu vahetanud Neymar on olnud viimased kuud küll vigastuse küüsis, kuid MM-iks peaks ta olema juba täies mänguhoos. Mitmel pool usutakse, et vahepealne mängupaus tuleb Neymarile isegi kasuks ning värske ja puhanuna võib ta Venemaal tõeliselt särada.

Juba tõmmatakse paralleele ka 2002. aastaga, kui Ronaldo oli MM-i eel pikalt vigastatud, kuid suurturniiriks suutis ta tõusta tippvormi ja tüürida Brasiilia viiendat korda maailmameistriks. Toonasel finaalturniiril lõi Ronaldo koguni 8 väravat.

Uus peatreener tõi edu

Brasiilia viimase aja edukad mängud on kirjutatud paljuski 56-aastase peatreeneri Tite arvele. Treenerikarjääri jooksul peamiselt kodumaal ning vahepeal ka Araabia Ühendemiraatides tegutsenud Tite võttis koondise tüüri üle 2016. aastal.

Esiteks on ta leidnud meeskonnale sobiva mänguplaani ja persoonid ning lisaks on tema juhtimisel suutnud koondis paremini kohaneda neile pandavate ülimalt suurte ootustega. Lisaks ei sõltu nende mäng enam nii palju Neymarist nagu see oli veel mõnda aega tagasi. Ka kaitse on saadud ebabrasiilialikult pidama.