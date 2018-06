BLOGI | Võimas Venemaa tagus ka Egiptuse võrgu palle täis ning kindlustas edasipääsu

Esimene poolaeg oli üsna sündmustevaene. Venemaa ja Egiptus mängisid võrdselt ja viik tundus esimese poolaja järel õiglane tulemus.

Venemaa suutis Mohamed Salah'i mängust isoleerida. Pärast esimest poolaega oli Salah kõige vähem pallipuuteid teinud Egiptuse koondislane.

Teisel poolajal läks aga tõeliseks tulevärgiks. Juba 47. minutil läks Venemaa juhtima tänu Ahmed Fathi omaväravale, mis oli selle turniiri viies (!) omavärav. Venemaa sai edukast algusest innustust ning 59. minutil duubeldas Denis Tšerõšev eduseisu. Kõigest kolm minutit hiljem näitas Artem Dzjuba suurepärast pallivaldamise tehnikat ja lõi Venemaa kolmanda värava.

Egiptus polnud veel alla andnud ning 73. minutil jõudis sihile Egiptuse staar Mohamed Salah, kes lõi penalti sisse. Mohamed Salah teenis ise penalti välja ka.

Rohkem Egiptuse koondis väravaid lüüa ei suutnud ning kaks kaotust tähendavad koondise jaoks kindlat kojusõitu.

Venemaa vutipidu jätkub. Matemaatiliselt on veel võimalik Venemaal alagrupis välja langeda, kuid kaks võitu ja väravatevahe +7 on sisuliselt siiski kindlustanud edasipääsu.

Venemaa - Egiptus

kasparruu: Mängu statistika:https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1009163259331694593

Raul Ojassaar, Peterburi: Kummaline kohtumine. Päris kuiva avapoolaja järel hakati järsku väravaid kütma. Venelaste ees müts maha: oma võimalused loodi ja realiseeriti kenasti ära. Tšerõšev ja Dzjuba on juba kaks mängu järjest olnud tõelised tegijad.Egiptusest on kahju - kaks nappi kaotust tähendavad nende jaoks nüüd päris kindlasti kojusõitu. Meeskonnas sisu on, ent mängud on nende jaoks kulgenud õnnetult.Venemaa jaoks on aga 99,999-protsendiliselt edasipääs kindel. Matemaatiliselt saaks seda kõigutada vaid see, kui saudid homme Uruguayd ja viimases voorus Egiptust väga suurelt loputaksid ja venelased ise viimases voorus omakorda Uruguaylt piltlikult öeldes 0:15 kaotuse saaks.

kasparruu: Mäng on läbi! Venemaa võitis 3:1!

Raul Ojassaar, Peterburi: "Malatsõ, malatsõ!" skandeerib staadion.

kasparruu: Kohtunik andis mängule neli lisaminutit!

kasparruu: Egiptusel oli paljulubav rünnak, Amr Warda lööks läks siiski selgelt väravast mööda.

kasparruu: Venemaale nurgalöök, kuid Egiptus klaarib olukorra.

kasparruu: Umbes 10 minutit veel jäänud. Kas Egiptus suudab veel vastata või hoopis suurendab Venemaa eduseisu?

kasparruu: Aleksandr Golovinil oli võimalus eduseisu suurendada, kuid jäi palliga liiga pikalt toppama ja egiptlased jõudsid olukorra ära klaarida.

kasparruu: Egiptlane Marwan Mohsen tõmmati kastis maha, kohtunik viga ei näinud olukorras.

kasparruu: Venemaa teeb vahetuse, värava löönud Dzjuba välja, ründaja Smolov sisse.

kasparruu: https://twitter.com/Squawka/status/1009155150949310465

kasparruu: Salah lööb 1:3!

kasparruu: Mohamed Salah asub lööma.

kasparruu: VAR näitab, et penalti!

kasparruu: VAR otsustab, kas viga oli kastis või sealt väljas.

kasparruu: Penalti Egiptusele!

Raul Ojassaar, Peterburi: 64 468 inimest öeldakse staadionil ametlikuks publikuarvuks.

kasparruu: Trezeguet sai heast kohast löögile, kuid napilt postist mööda. Egiptus pole veel alla andnud, ehkki ülesanne on väga keeruline.

Raul Ojassaar, Peterburi: "Rossija, Rossija" kaigub üle Peterburi. Kes oleks avapoolaja järel sellist stsenaariumit oodanud?

kasparruu: Egiptus teeb vahetuse, Elneny välja ja poolkaitsja Amr Warda sisse.

kasparruu: Venemaa on kodusel turniiril kõva avaldust tegemas.

Raul Ojassaar, Peterburi: Nii pikalt ründajalt ikka täiesti fantastiline kontroll. Ise rinnaga omaks, väike puude viib kaitsja olukorrast täiesti välja ja pall ongi võrgus. Lihtne!

kasparruu: Dzjuba lööb kolmanda Venemaa jaoks.

kasparruu: 3:0 Venemaa juhib!

Raul Ojassaar, Peterburi: Egiptuse kaitse unustas Tšerõševi karistusala keskele täiesti ihuüksi ning tal ei olnud vaja muud kui Fernandese tsenderdus lihtsalt võrku lükata.

kasparruu: Egiptuse kaitseliin jättis Tšerõševi täiesti valveta kastis.

kasparruu: Tšerõševi jaoks juba turniiri kolmas värav!

kasparruu: Denis Tšerõšev lööb 2:0!

kasparruu: Ohtlik pall Venemaa kasti, kuid keegi pihta ei saanud kummastki meeskonnast

kasparruu: Egiptus on end kogunud. Egiptusele nurgalöök.

kasparruu: Egiptus on kaitses kindel.

kasparruu: Venemaale nurgalöök. Venemaa on pärast väravat heas hoos ja ründavad pidevalt

kasparruu: Tegu on väga erilise MM-igahttps://twitter.com/OptaJoe/status/1009150367752425473

Raul Ojassaar, Peterburi: Usun, et egiptlastel võib praegu kuklas kummitada: kui me selle mängu ka kaotame, oleme tõenäoliselt alagrupiturniiri järel koju sõitmas. Fännid on ikka väga morni olemisega.

kasparruu: Teine poolaeg on saanud väga ootamatu alguse

Raul Ojassaar, Peterburi: Järjekordne omavärav. Ronaldo ei ole sugugi selle turniiri parim väravakütt, see on hoopis härra Own Goal!

kasparruu: Venemaa on läinud mängu juhtima!

kasparruu: Värav!

kasparruu: Järjekordne omavärav tänavusel MM-il. Egiptlaste väravavaht tõrjub tsenderduse rusikatega kastist välja, sealt üritab Zobnin suhteliselt ebaõnnestunult pealelööki, aga pall võtab Fathi jalast väga õnnetu põrke ning lõpetab võrgus!

kasparruu: Teine poolaeg algas!

Janno Jalast: Venemaal on ilmselt riietusruumis palju arutada.

Raul Ojassaar, Peterburi: Mohamed Salah on saanud palli puutuda vähem kui kõik teised Egiptuse väljakumängijad.https://twitter.com/OptaJohan/status/1009145817113022465

kasparruu: Esimese poolaja statistika:https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1009146225856339969

kasparruu: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1009145270406279168

Janno Jalast: Esimesel poolajal raami löögid Venemaa - 1 Egiptus - 0

Raul Ojassaar, Peterburi: Päris võrdne, samas pigem võimalustevaene poolaeg. Egiptus loodab päris palju Salahi peale ning pea iga kord, kui ta palli saab, sealt ka midagi ohtlikumat tuleb. Viik oleks praeguse seisuga igati õiglane tulemus küll.

kasparruu: Kohtunik vilistab poolaja lõppenuks! Esimesel poolajal väravaid ei löödud.

kasparruu: Kohe tegevus Venemaa kastis. Salah lõi kasti joonelt peale, aga napilt postist mööda

kasparruu: Artem Dzjuba lööb peaga palli üle värava

kasparruu: Venemaal kasutada nurgalöök

kasparruu: Hea tõste kasti Elnenyle, kuid mehele vilistatakse viga

kasparruu: 35 minutit on mängitud. Pallivaldamise protsent: Egiptus - 54%, Venemaa 46%

Raul Ojassaar, Peterburi: Mäng on nüüd natuke igavavõitu. Publikust kostavad ka esimesed viled.

kasparruu: Egiptus on nüüd saanud veidi pikemat aega palli vallata

kasparruu: Trezeguet sai löögile, kuid Venemaa kaitsja tõrjus tema katse

Raul Ojassaar, Peterburi: Mõlemad meeskonnad on alustanud päris ägedalt. Egiptusel oli nüüd mitu nurgalööki järjest ning lõpuks sai Trezeguet keerutada, ent saatis palli napilt mööda. Kas nüüd on taas Venemaa kord rünnakulaviin teele saata?

kasparruu: Juri Žirkov tsenderdab kasti, kuid sööt läheb liiga pikaks

kasparruu: Venemaa on nüüd mängu kiiremaks muutnud. Paar järjestikku head võimalust oli just.

kasparruu: Venemaa saab esimese nurgalöögi.

kasparruu: Venemaa suurt pressingut peale pole surunud. Egiptus saab keskväljal suhteliselt rahulikult mängu ehitada

kasparruu: Kohtumine algas!

Mo: Venemaa ilmselt üritab palju kuid ma pakun,et Egiptus võidab 1 : 2 Mohamed Salah võtab oma.

Raul Ojassaar, Peterburi: Katust saab pea kohale tõmmata küll, aga väikese vihma tõttu seda küll tegema ei hakata. Praeguseks ongi sabin juba järele jäänud.

kalkun Kolja: Kas sellel staadionil, mitte ei saa katuse poolesid peale tõmmata? Ja teiseks, lõppes see vihmakena ka juba ära, üle tunnikese tagasi ja ka päikene piilub lõbusasti pilvedevahelt ; ))

kasparruu: Mäng on peatselt algamas!

Raul Ojassaar, Peterburi: Hümnid mängitud! Venemaa hümn oli kodupubliku poolt küll võimas, aga ehk isegi pisut alla ootusi. Oleksin kraad veel kangemat oodanud!

Raul Ojassaar, Peterburi: Natuke vähem kui veerand tundi enne avavilet on tribüünidel endiselt tühje kohti lademetes. Inimesi tiksub aga tasapisi juurde. Ei tahaks uskuda, et sellisel mängul vähem kui täismaja tuleb.

ma: Egiptus on muidugi ka ilma Salahita vähe teisest puust kui Saudi Araabia. Venelastel saab raske olemema. Pakun 1:1

Raul Ojassaar, Peterburi: Staadion on aga endiselt üllatavalt tühi. Mänguni on vähem kui pool tundi.

Raul Ojassaar, Peterburi: Nüüd tutvustati ka Egiptuse algkoosseisu - ja loomulikult sai täiesti marulise aplausi osaliseks Mohamed Salah!

Raul Ojassaar, Peterburi: Värskelt loeti ette venelaste tänane koosseis. Algrivistuses said kõige suuremad aplausid avamängu kangelased Aleksandr Golovin ja Deniss Tšerõšev,

Raul Ojassaar, Peterburi: Oma osa võib mängida ka see, et staadioni välisalalt tribüünile saamine on millegipärast täielikuks kadalipuks tehtud. Võib tunduda, et oled juba sisuliselt staadionil - aga tegelikult tuleb vahel mitu kilomeetrit (!) erinevaid koridore ja ümberkäike jalutada, et oma kohale jõuda. Selle kohta, et tegemist on maailma läbi aegade ühe kalleima staadioniga, on puudujääke siin ikka omajagu.

Raul Ojassaar, Peterburi: Huvitaval kombel on Peterburi staadion praegu veel täiesti pooltühi. Moskvas olid selleks ajaks küll tribüünid juba sisuliselt täis. Mõlemad meeskonnad teevad parasjagu sooja.

Raul Ojassaar, Peterburi: Ja siin ka venelaste koosseis. Avamängu kangelased Tšerõšev ja Dzjuba täna põhirivistuses.https://twitter.com/SquawkaNews/status/1009113150766108672

Raul Ojassaar, Peterburi: Egiptuse algrivistus:https://twitter.com/Pharaohs/status/1009108174203441153

Raul Ojassaar, Peterburi: Suur uudis, mida kõik oleme oodanud: esialgsetel andmetel on Mohamed Salah täna Egiptuse põhikoosseisus!https://twitter.com/Football__Tweet/status/1009110612054544386

Raul Ojassaar, Peterburi: Tere õhtust Peterburist! Krestovo saarel asuval Zeniti kodustaadionil on ilm olnud täna tõsiselt bipolaarsete kalduvustega: hommikul siia tulles oli vaheldumisi tuuline ja päikeseline, viimased paar tundi on aga korralikult vihma sadanud. Vahepeal muutus asi totaalseks padukaks, nii et inimesed ei julgenud isegi metroojaamast välja tulla, nüüd on aga taas päike ning vihm on järele jäänud. Venemaa ja Egiptuse mänguni on jäänud poolteist tundi.