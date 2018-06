BLOGI | VAR tuli appi ja Rootsi alistas Lõuna-Korea

Rootsi - Lõuna-Korea

Mäng läbi! Rootsile 1:0 võit!

Hwang saab umbes 5-6 meetri pealt peaga löögile. Lõuna-Korea mees on ootamatult vaba, kuid peaga palli suunates suunab ta selle väravast mööda.

Kohtunik lisab mängule neli minutit.

Lõuna-Korea on viimastel minutitel vallanud rohkem palli ja palli valdamine on paaegu võrdsustunud. Skoor tablool on nende jaoks aga halastamatu. Rootsi juhib 1:0.

81. minutil teeb Rootsi ära ka enda viimase vahetuse. Pingile võetakse Larsson, kes saab kergelt vigastada. Mängu tuleb Svensson.

77. minutil teeb Rootsi ära oma teise vahetuse. Puhkama võetakse Toivonen, mängu tuleb Thelin.

Rootsi jõudis jalgpalli MM-idel esimese väravani 12 aasta pikkuse pausi järel. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1008703552393490434

Lõuna-Korea teeb 72. minutil ära oma kolmanda vahetuse. Koo puhkama, Seung-Woo mängu.

Granqvist saadab penalti kindlalt väravasse. Rootslane lööb paremasse nurka. Väravavaht läheb teisele poolele. Rootsi juhib 1:0! Mängitud 65 minutit.

Claesson kukub karistusalas. Kohtunik läheb VAR-i vaatama.

VAR-i otsusega selgub, et penalti on tõsiasi. Kordus näitab, et Kim tõmbas rootslase selgelt maha.

Claessaon saab 62. minutil esimese rootslasena selles mängus kollase kaardi.

Lõuna-Korea üritab samuti rünnata. Saadakse kaks nurgalööki järjest.

Rootsi on teisel poolajal taas teravalt ründamas. 58. minutil ohtlik olukord standardolukorrast.

55. minutil saab Hwang Hee-Chan kohtumise teise kollase kaardi. Viga tehakse Augustinssoni vastu.

Koo saab 52. minutil juba löögile. Nurk on natuke terav ja pall maandub küljevõrgus.

Larsson astub Koo'le jala peale ja mäng korraks seisab. Siiski mäng taas jätkub.

Forsberg saab 49. minutil trahvikasti tagant löögile, kuid pall lendab kindlalt üle värava.

Teine poolaeg on alanud. Kumbki meeskond ei ole poolajal vahetusi teinud.

Rootsi jalgpallikoondis on nüüd olnud väravata 382 minutit järjest. https://twitter.com/OptaJoe/status/1008694513718702080

Esimene poolaeg läbi! Seis 0:0!

Esimesele poolajale antakse kaks lisaminutit.

44. minutil tõmmatakse Toivonen karistusalas maha. Korraks pannakse mäng seisma. Penaltit siiski ei anta. Mäng jätkub.

Esimene poolaeg on lõppemas. Rootsi on vallanud palli 59 protsenti ajast. Palli valdamine ei ole siiski tulemuseks vormunud. Olukorrad on skandinaavlastel olnud küll ohtlikumad, kuid skoor on ikkagi avamata.

43. minutil saadab Berg palli Lõuna-Korea värava eest läbi, kuid kedagi ei ole seal jätkamas ja palli tühja väravasse lükkamas.

Lõuna-Korea võtab 37. minutil maha Rootsi suurima staari Forsbergi. Seejärel saavad asiaadid kiire vasturünnaku. Kohtunik lased täna meestel mängida.

Tasub mainida, et esimese pealelöögini jõudmiseks läks selles matšis aega koguni 20 minutit. https://twitter.com/OptaJoe/status/1008687899527778310

Mõlemad meeskonnad on teinud juba paraja portsu vigu. Lõuna-Korea on vastaseis määruste vastaselt takistanud kümme ning rootslased üheksa korda.

Park Joo-Ho vigastab reit ja tema jaoks on mäng lõppenud. Kim Min-Woo tuleb 28. minutil tema asemel mängu.

Zlatan elab ka Rootsi koondisele kaasa. https://www.instagram.com/p/BkKV8C1gcmU/?hl=en&taken-by=iamzlatanibrahimovic

Rootsi on viimasel ajal saanud paremini mängu sisse. Rünnatakse aina hoogsamalt.

Berg saab 20. minutil paari meetri pealt löögile. Jo sirutab põlve välja ja tõrjub löögi. Rootsil suurepärane võimalus. Seda eksimust jäädakse kahetsema.

Kim Shin-Wook saab 12. minutil kollase kaardi. Viga Ekdali vastu.

Lõuna-Korea mehed mängivad väga agressiivselt. Rootsi on seni raskustes olnud.

PEagi on kümme minutit mängitud. Lõuna-Korea on alustanud aktiivsemalt. Rootsi ei ole seni korralikult mängu sisse saanud.

Täna on kavas kolm sellist mängu: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1008591388785631232

4. minutil jõutakse kohtumise esimese nurgalöögini. Nurgalöök Lõuna-Koreale.

Lõuna-Korea on viimasest üheksast MM-finaalturniiril peetud kohtumisest võitnud ainult ühe. https://twitter.com/OptaJoe/status/1008670328665583616

Mäng käib! Lõuna-Korea paneb palli mängu.

Algkoosseisud: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1008662562290982912