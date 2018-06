BLOGI | Uskumatult tihe rebimine: Jaapani ja Senegali vahel otsustasid edasipääseja saadud kollased kaardid!

Avapoolajad olid mõlemad kohtumises äärmiselt sündmustevaesed ja kuivad. Kuigi kolmikust oli edasipääsu jaoks väravat otsida tarvis Kolumbial, ei näidanud nad üles piisavat agressiivsust ja tahet, et Senegali väravat ohustada.

Juhtuma hakkas teisel poolajal - esmalt viis Jan Bednarek juhtima Poola, mis pani raskesse olukorda Jaapani. Jaapanlased päästis aga Kolumbia, kes mõned minutid hiljem ise Senegali vastu juhtima läks - Jaapan ja Senegal olid mõlemad nelja punkti peal väravate vahega 4:4 ning mängisid viiki ka omavahelise kohtumise, mistõttu hakati lugema saadud kollaseid kaarte: jaapanlased teenisid neid neli, senegallased kuus.

Kuigi Senegal pani mängu lõpus peale veel marulise pressi, ei õnnestunud neil enam skoori teha ning see tähendaski MM-finaalturniiride ajaloo ühte kõige napimatest väljalangemistest: Jaapan edestas neid vaid kahe vähem saadud kollase kaardi tõttu!

Kolumbia ja Jaapan ootavad nüüd oma vastast õhtusest kohtumisest Inglismaa ja Belgia vahel: kolumblased lähevad vastamisi inglaste ja belglaste alagrupi teise koha tiimiga, Jaapan võitjaga.

Senegal - Kolumbia; Jaapan - Poola

Senegali kaotus tähendab ühtlasi seda, et esimest korda viimase 36 aasta jooksul ei edenenud grupist edasi ühtegi Aafrika tiimi.https://twitter.com/OptaJose/status/1012365957325623296

Alagrupi lõppseis:https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1012364883436982274

Jaapanlased on teinud sel MM-il kolm mängu pidanud riikidest kõige vähem vigu. Aus mäng!https://twitter.com/OptaJohan/status/1012363607802368005

Ja lõpuvile ka teises mängus! Kolumbia ja Jaapan on ülidramaatiliselt edasi!

Jaapani ja Poola kohtumises on lõpuvile kõlanud!

Üleminutid. Kas Senegal suudab veel skoori teha?

Jaapan ja Poola on mängu välja suretamas.

Kolumblased said hakkama ka ühe õige toreda väravatähistusega.https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1012359539360923648

Jaapanil on hetkel kaks kollast kaarti vähem kui Senegalil. Kas tõesti hakkab see edasipääsejat otsustama?

Hea šanss Senegalile, kuid nurgalöögist lahtiseks jäänud pallile ei saa Sarr hästi pihta.

Ühtäkki on olukord selline, et hoopis Senegal on välja kukkumas. Praegu on neil täpselt sama punktide ja väravate arv, ent kollaste kaartide arv viiks praegu Senegali välja!

Täpselt samamoodi nagu eelmises kohtumises Poola vastu: nurgalöök väravaesisele ja sealt rammib Barcelona keskkaitsja Yerry Mina palli peaga võrku!

KOLUMBIA JUHIB!

Kolumbia ja Senegal on pisut tempo maha tõmmanud. Kolumblased teenivad vahelduseks nurgalöögi.

Vahelduseks üks šanss ka Kolumbiale. Karistuslöögi järel jääb pall kasti lahtiseks, ent mitme rikošetiga pealelöök lendab mööda.

Mane läheb ise lööma, aga libiseb ning ebaõnnestub täielikult.

Sadio Mane teenib Senegalile väga heast kohast trahvilöögi.

Sellised lõppseisud viiksid edasi Senegali ja Kolumbia. Kolumblased edestavad Jaapanit väravate vahega.

Karistuslöögist pannakse pikk pall väravaesisele ja seal jõuab pallini esimesena Bednarek, kes poolakad juhtima viib!

POOLA JUHIB! Lõpuks ometi täna ka üks värav!

Jaapan ähvardab ning teenib nurgalöögi. Nii Kolumbia kui Poola on täna seni olnud selged pettumused.

Hea šanss Poolale, ent sööt liini taha jooksnud Zielinskile läheb väga napilt pikaks.

Senegali poolt võtab kollase kaardi Mbaye Niang, mis jätab selle mehe potentsiaalsest kaheksandikfinaalist kõrvale.

Jaapan teeb juba poolaja teisel minutil vahetuse: ründaja Okazaki lonkab väljaku kõrvale, tema asemele sekkub Osako.

Teised poolajad algasid! Kuigi ühel matšil lõppes avapoolaeg mitu minutit varem, pandi teine poolaeg ikkagi sisuliselt samal ajal käima.

Nüüd kõlab vile ka teises kohtumises. Mõlemas lahingus seis 0:0, mis ei sobi kohe üldse mitte Kolumbiale, kel on nüüd vaja välja mõelda, kuidas väravaid lööma hakata.

Jaapani ja Poola kohtumises on poolaeg lõppenud. Senegali ja Kolumbia lahingus anti kolm üleminutit.

Ennist pisut viga saanud, aga mängu jätkanud kolumblane Mojica võtab kollase kaardi.

Väike meeldetuletus: praegune seis viiks edasi Jaapani ja Senegali.https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1012340946904764417

Nii Samaaras kui Volgogadis on matšid endiselt suhteliselt rahulikud.

Väga hea šanss poolakatele, kuid Jaapani väravavaht toob palli joone pealt ära! Kordused näitavad, et pall oli juba enam kui poole võrra üle väravajoone, ent reeglite järgi peab pall mõistagi kogu ulatuses selle ületama, et tabamus loeks.

Nii ongi! James Rodriguez lonkab kurvameelselt välja, Muriel tuleb sisse.

Kolumbia on ette valmistamas vahetust. Luis Muriel on ennast valmis pannud - kas James Rodrigueze vigastus on uuesti välja löönud?

Nüüd saavad senegallased kaks korda järjest karistusala äärest löögile, ent Ospina püüab mõlemad pallid.

Falcao saab karistuslöögi järel ohtlikult peaga löögile, ent tõuseb ka suluseisulipp. Kolumblased ka tasapisi ärkavad.

Penalti tühistatakse! Kohtunik Milorad Mažić vaatab olukorra üle ning leiab, et mängiti palli, mitte meest!

Kohtunik läheb VAR-i vaatama!

Suurepärane kombinatsioon viib Mane väravavahiga silmitsi ning Davinson Sanchez võtab ta külje pealt maha.

PENALTI SENEGALILE!

Jaapan on nüüd pisut initsiatiivi enda kätte saanud. Muto ürituse Szczesny tõrjub.

Kolumbial esimene paremat sorti võimalus, kui Quintero karistuslöögist peale vajutab, ent Senegali väravavaht tõrjub selle korneriks.

Mõlemad kohtumised on endiselt päris passiivsed. Eelkõige ootaks agressiivsust just Kolumbialt, aga nende vastu on Senegal ehk isegi pisut rohkem palli hoidnud.

Mõlemad kohtumised on alanud küllaltki rahulikult. Poola sai alustuseks ühe nurgalöögi, aga väga ohtlikku midagi ei sündinud.

Läksime!

Tänaste esimeste matšide formatsioonid graafilisel kujul:https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1012329694056902659

Jaapan on ainult 2002. aasta MM-il suutnud lüüa rohkem väravaid kui tänavu.https://twitter.com/OptaJoe/status/1012324470697144320

Kolumbia kõige ohtlikum mängija on sel turniiril olnud Juan Cuadrado.https://twitter.com/OptaJoao/status/1012325109326106624

Jaapan on mõlemad senised kohtumised Poolaga võitnud.https://twitter.com/Squawka/status/1012320462347661312

Kolumbia eest naaseb seega põhirivistusse avamängus punase kaardi teeninud Carlos Sanchez. Poolakatel on tagasi vigastusega kimpus olnud kaitsja Kamil Glik.

Tänased koosseisud:https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1012317763539480578https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1012317765972254721

Tere päevast! Alustuseks vastame kohe lugeja küsimusele - MM-idel on võrdsete punktide korral esimeseks viigilahutajaks väravate vahe, mitte omavaheline mäng. Seetõttu ongi võimalik Kolumbial ka viigi korral edasi pääseda.

Taavi: Kuidas Kolumbia edasi saab viigiga? Jaapan võitis ju neid.