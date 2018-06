BLOGI | Uruguay purustas visalt võidelnud Egiptuse unelmad viimaste minutitega

Egiptus - Uruguay

https://twitter.com/OptaJoe/status/1007622086293164032

https://twitter.com/Uruguay/status/1007622568189267968

Kohtunik annab lõpuvile! Uruguayle 1:0 võit!

Kohtumisele on antud viis lisaminutit.

Uruguay surve oli viimastel minutitel võimas ja Madridi Atletico keskkaitsja võimsus õhus sai selles olukorras otsustavaks. Egiptuse kaitseliin jäi ilmselgelt liiga pehmeks.

Vahepeal näidatakse ka pingil istuvat Egiptuse suurimat staari Mohamed Salah'd, kes on loomulikult löödud.

https://twitter.com/Uruguay/status/1007620892048969729

Gimenez paneb nurgalipu juurest antud karistuslöögist tulnud palli peaga võimsalt väravasse!

88. minutil teeb Uruguay ära ka enda viimase vahetuse. Vecino puhkama, Torreira mängu.

89. minutil lööbki Uruguay värava!

88. minutil on värav väga lähedal. Cavani teenib esmalt karistusala joone lähistelt karistuslöögi. Seejärel kõmmutab ta löögi võimsalt vastu posti.

https://twitter.com/Pharaohs/status/1007619191069904897

83. minutil ehk Uruguay kõige ohtlikum pealelöök. Küljeaudi järel lükkab Suarez peaga palli Cavanile, kes kõmmutab kohe esimese puutega peale. Egiptuse õnneks on nende väravavaht ülesannete kõrgusel. Tõenäoliselt kõige efektsem tõrje tänases mängus.

82. minutil teeb Egiptus ära enda viimase vahetuse. Puhkama Warda, mängu Ramadan.

https://twitter.com/Uruguay/status/1007617224419565569

Uruguay surve läheb tugevamaks. Tundub, et nad ei taha viigiga ikkagi leppida. Siiski jääb vajalikust otsustavusest puudu.

Suarez saab 73. minutil taas Egiptuse väravavahiga silmitsi, kuid FC Barcelona staar jääb liialt pikalt mõtlema ja olukord laheneb egiptlastele soodsalt. Suarezel ei jää muud üle kui kätega laiutada.

Uruguay valdab rohkem palli ja teeb rohkem sööte, kuid seni on jäänud otsustavusest puudu. Saab näha, kas viimase 25 minuti jooksul minnakse veel suurte jõududega võiduväravat otsima.

https://twitter.com/Pharaohs/status/1007614502962114560

63. minutil teeb Egiptus ära enda teise vahetuse. Väljakult lahkub Marwan. Väljakule tuleb Kahraba.

https://twitter.com/Uruguay/status/1007613210197929984

https://twitter.com/Uruguay/status/1007613118116188160

Uruguay teeb korraga kaks vahetust ning värskust tuuakse mõlemale äärele. Puhkama võetakse Arrascaeta ja Nandez. Väljakule tulevad Sanchez ja Rodriguez. Mängitud on 59 minutit.

Uruguay mäng on viimastel minutitel veidike aktiviseerunud. Tundub, et publiku hulgas on rohkem Egiptuse poolehoidjaid, kuna Uruguay palli valdamise ajal on kuulda rohkem vilet.

https://twitter.com/Pharaohs/status/1007611048877314048

50. minutil toimub kohtumise esimene vahetus. Väljakult võetakse ära seljale viga teinud Tarek Hamed. Mängu tuleb Morsy.

Teine poolaeg algab kohe terava rünnakuga. Cavani teeb eeltöö ja Suarez saab väravavahiga silmitsi. Egiptlane tõrjub põlvega. Suarez on loomulikult masenduses.

Vile on taas antud ja teine poolaeg käib!

https://twitter.com/Pharaohs/status/1007606221195698176

Esimene poolaeg on lõppenud! Seis jätkuvalt 0:0. Avapoolaeg oli mõlemalt poolelt pigem tagasihoidlik. Ilmselgelt on Uruguayl rohkem potentsiaali, et oma mängu parandada. Nüüd 15 minutit pausi ja seejärel kohtumine jätkub.

Avapoolajale lisatakse 1 minut.

Esimene poolaeg liigub vaikselt lõpu suunas ja tundub, et tempo on praeguseks juba maha võetud ja mõlemad tiimid ootavad poolajavilet.

Uruguay valdab palli ja keerutab seda väljakul üsnagi oskuslikult. Kahel korral järjest jõutakse ka paremalt äärelt tsenderduseni, kuid mõlemal juhul on sooritus kehv ja langeb otse Egiptuse puuriluku Elshenawy saagiks.

32. minutil saab Suarez proovida karistuslööki. Löök tabab müüri ning müüris seisnud egiptlane saab palliga nii kõva obaduse, et sellest taastumine võtab veidike aega.

https://twitter.com/Uruguay/status/1007600356438704128

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1007597381972627456

23. minutil on värav õhus. Uruguayl nurgalöök. Võrk isegi sahiseb, kuid Luis Suareze löök paarilt meetrilt läheb hoopis küljevõrku. Eelnevas olukorras oli ohtliku kauglöögi teele pannud Cavani, kelle pommlöök suunati kaitsjate poolt üle otsajoone.

22. minutil teenib Uruguay nurgalöögi. Tegemist on selle kohtumise esimesega.

Nüüdseks on juba 20 minutit palli taga aetud, kuid kummalgi meeskonnal ei ole seni veel väga head väravavõimalust tekkinud.

https://twitter.com/Uruguay/status/1007597749108461569

Mänguväljakul on seni aktiivsemaks pooleks olnud Uruguay. Mõlemad meeskonnad tahavad mängida eelkõige kaitsest lähtuvat mängu, kuid ilmselgelt on Uruguayl nii ründes kui ka poolkaitses rohkem kvaliteeti. Mõnel üksikul kiirel üleminekul on oma potentsiaali juba ka näidatud.

Turniiri eel räägiti, et päris paljudele mängudele on veel küllaltki suur kogus pileteid saada. Eelkõige oli piletimüügiga raskustes Volgogradi staadion. Samas oli selge, et idapoolsetesse linnadesse ei kipugi välisturistid eriti minema. Nagu näha, siis ei ole ka Jektaerinburgis vaatamas Egiptuse ja Uruguay mängu täismaja publikut. Vabu istekohti on ikka väga palju.

8. minutil jõutakse ka esimese pealelöögini, kui Edinson Cavani pealelöök langeb egiptlaste puuriluku saagiks.

Esimestel minutitel on mäng olnud pigem Uruguay kontrolli all, kuid tundub, et Egiptus ei taha vastastele eriti ruumi jätta.

https://twitter.com/Uruguay/status/1007593970711629825

Uruguay paneb palli mängu!

Hümnid on kuulatud ja meeskonnad on lahinguks valmis!

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1007551023802716160

Egiptuse koondise suurim staar Mohamed Salah sai täna 26-aastaseks!

https://twitter.com/Uruguay/status/1007582944469422080

Meeskonnad on väljakul ja teevad oma MM-i avamänguks juba sooja.

Nagu eeldada võis, siis Uruguay tuleb välja enda parimas rivistuses ehk algkoosseisus on mõlemad ründestaarid. Platsile jooksevad nii Edinson Cavani kui ka Luis Suarez.Uruguay algkoosseis ka kirjalikul kujul: Muslera; Varela, Godin, Gimenez, Caceres; Nandez, Vecino, Bentancur, De Arrascaeta; Cavani, Suarez.

https://twitter.com/Uruguay/status/1007574841569042433

https://twitter.com/Uruguay/status/1007570564993769472

Egiptuse algkoosseis ka kirjalikul kujul: Elshenawy, Fathy, Gabr, Hegazy, Abdelshafy, Elneny, Hamed, Warda, Elsaid, Treziguet, Mohsen.

https://twitter.com/Pharaohs/status/1007564954126471168

Egiptuse koondise leerist anti eelnevatel päevadel teada, et nende suurim staar Mohamed Salah on Uruguayga peetavaks matšiks mängukorras. Võis aga eeldada, et Salah saab egiptlaste MM-i avamängus kergema tööpäeva, kuna edasipääsu nimel tuleb Egiptusel eelkõige võidelda Venemaa ja Saudi Araabiaga. Nii ongi Salah kohtumises Uruguayga esialgu vahetusmängijate pingil.