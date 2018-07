BLOGI | Suur võit! Inglismaa alistas 2:0 Rootsi ja jõudis MM-il 28 aasta pikkuse pausi järel poolfinaali

Käimasoleval finaalturniiril on nooremapoolne Inglismaa koondis suutnud näidata lisaks kõigele ka ootamatult küpset mängu. Rünnakuliidri Harry Kane'i kõrval ei ole neil küll ülearu loomingulist keskvälja, kuid poolkaitse ja kaitse on suutnud mängida piisavalt kompaktselt ja distsiplineeritult, et hoida asjad enda väljakupoolel korras. Rünnakul tekivad inglastel mõned võimalused ikka ning Kane on varmas neid ära kasutama.

Sarnaselt Inglismaale on ka seekordne Rootsi koondis väga ühtne ja võitluslik meeskond. Pärast vanameistri Zlatan Ibrahimovici taandumist ongi rootslaste mäng muutunud tunduvalt distsiplineeritumaks ning ära on kadunud ka ühele mehele otsa vaatamine. Rootsi koondises on kõik mehed valmis vajadusel vastutust võtma. Rünnakul tahab seda vastutust kõige rohkem võtta Emil Forsberg.

Pilk ajalukku ütleb, et poolfinaali jõudmine oleks mõlema koondise jaoks suureks saavutuseks. Kui Inglismaa jõudis sinna viimati 28 aastat tagasi (1990. aasta MM-il), siis Rootsi oli viimati poolfinaalis 24 aastat tatagsi (1994. aastal).

Kui Inglismaa on 1966. aasta maailmameister, siis MM-il ongi nelja parema sekka jõutud ainult kahel korral. Rootsi on poolfinaalis mänginud aga neljal juhul. Lisaks 1994. aastale veel 1938., 1950. ja 1958. Finaalis on neist mängitud ainult viimasel juhul ja toona jäädi seal alla Brasiiliale.

Inglismaa mängud sel MM-il:

Inglismaa – Tuneesia 2:1

Inglismaa – Panama 6:1

Inglismaa – Belgia 0:1

Inglismaa – Kolumbia 1:1 (4:3)

Rootsi mängud sel MM-il:

Rootsi – Lõuna-Korea 1:0

Rootsi – Saksamaa 1:2

Rootsi – Mehhiko 3:0

Rootsi – Šveits 1:0

Rootsi ja Inglismaa veerandfinaal algab kell 17.00. Delfi Sport toob kohtumise käigu lugejateni otseblogi vahendusel.

OPTIBETI KOEFITSIENDID

Inglismaa võit 1,90

Viik 3,25

Rootsi võit 4,90