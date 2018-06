BLOGI | Suur surve kandis vilja! Hispaania alistas Iraani, kuid oli kõrvetada saamisele väga lähedal

IRaan - Hispaania

Kohtunik annab lõpuvile! Hispaaniale 1:0 võit!

Kohtunik annab mängule neli lisaminutit.

89. minutil võtab Hispaania värava autori Diego Costa puhkama, Rodrigo mängu.

Taremi saab 82. minutil paarilt meetrilt võimsalt peaga löögile. Pall lendab üle värava. De Gea on kaitsjate peale kuri. Eelnevalt lasi Pique palli lihtsalt endal jalgade vahelt läbi lükata.

Vazquez tuleb puhkama, mängu tuleb teine Madridi Reali mees Asensio.

Isco karistuslöök karistusala joone lähedalt tabab müüri.

Iraan tõestab taas, et Hispaania ei saa end kindlalt tunda. Vajadusel suudavad nad ohtlikult nõelata. Hispaania vajaks kindlustundeks veel üht väravat. 75 minutit mängitud.

70. minutil on Iraani värava all tõsine pusimine. Ramos saab löögile ja seejärel pustiakse kõvasti. Tundub, et pall tabab ka pikali oleva Iraani mehe kätt. VAR-i siiski appi ei võeta ja mäng jätkub.

Vanameister Iniesta saab 71. minutil puhkama. Koke mängu.

Videokordus näitab, et tegemist on suluseisuga. Skoor jääb 1:0 Hispaaniale.

Iraan lööb palli väravasse. Iraan juubeldab. Kohtunik näitab suluseisu. Nüüd vaadatakse videot!

Taremi saab 60. minutil peaga ohtlikult löögile. Viigivärav ei olnud üldse kaugel.

Värav ise on muidugi kummaline. Iraani kaitsja üritab palli ära lüüa, kuid lööb vastu Costa jalga ja sealt läheb pall väravasse.

1:0 Hispaaniale. 54. minutil viib Diego Costa Hispaania juhtima!

Üliohtlik olukord Hispaania värava all. Juba tundus, et Iraan saab 1:0 juhtima, kuid pall lendab hispaanlaste õnneks küljevõrku.

Beiranvand teeb Iraani väravas head tööd. Väikeste kokkupõrgete järel tuleb ka teatrit, kuid kuidagi on vaja aega ju venitada.

Hispaania peatreener Fernando Hierro hoiab lihtsalt peast kinni.

Tõeline tulevärk Iraani värava all. Kaks head võimalust järjest. Kord jääb Iraani mees ette ja seejärel teeb väravavaht supertõrje.

Söödud on 366:66 Hispaania kasuks.

Teine poolaeg käib! Läheb kohe andmiseks.

Hispaania oli avapoolajal Iraaniga püsti hädas ja ei suutnud nende kaitsemüürist korralikult läbi murda. Iraan on tulnud väljakule selge plaaniga hoida enda värav puhtana ja seni täidetakse plaani edukalt.

Avapoolaeg läbi! Seis 0:0!

David Silval taas suurepärane võimalus, kuid Iraani kaitsja saab jällegi jala vahele. Iraani mehed ei anna sentimeetritki järele.

Kohtunik annab avapoolajale kolm lisaminutit.

David Silva saab 42. minutil värava lähistel palli. Pall tuleb natuke ebamugavalt ja ta ei saa kohe löögile. Iraan võitleb võimsalt ja ei anna Hispaaniale midagi kergelt.

Pinged on üleval. Kas Diego Costa suudetakse närvi ajada? See oleks Iraani jaoks suur võit, kui Costa endast välja läheb.

Kanderaami mees siiski ei vaja ja mees lonkab ise väljaku kõrvale. Tundub, et esialgu on ta jätkamas.

Iraani kapten Hajsafi põrkab Iraani karistuslöögi ajal oma mehega kokku ja vigastab tõsiselt reit. Väljakule tuuakse kanderaam.

Iraan on suutnud nüüd paar minutit palli vallata ja jõudnud isegi Hispaania trahvikasti.

Iraan taob aina enam kaitsest palle lihtsalt minema. Tundub, et ründamine ei ole neil enam üldse mõtetes. Peamine eesmärk on poolaeg viigiliselt lõpetada. Mängitud 34 minutit.

David Silva proovib 30. minutil käärlöögi ja üle puusa tehtava löögi ristsegu, kuid ikka üle.

Iraan teeb oma kaitsetööd igati hästi. Iraan teab oma tugevusi ja kasutab neid edukalt ära. Kui Iraan suudaks viigiseisu hoida, siis oleks neil võimalik isegi mängida edukalt edasipääsu peale.

Hispaania ei ole seni väga head võimalust saanud. Iraani müür seisab võimsalt.

David Silva saab 25. minutil proovida 25 meetri pealt karistuslööki. Pall saab müürist kerge rikošeti, kuid väravavaht püüab kindlalt.

Palli valdamine on 77:23 Hispaania kasuks. Meeletu vahe. Mängitud aga juba 21 minutit, kuid seis on jätkuvalt 0:0.

Hispaania on võimsalt domineerinud. Tempo üritatakse kiireks ajada. Iraan on ainult korra saanud korralikult rünnata.

Hispaania otsib väga aktiivselt esimest väravat. Hispaanial on sellest mängust kindlasti võitu vaja, kuna Iraanil on ju tabelis kolm punkti ning Portugalil neli. Hispaania on ühe punkti peal.

Pique saab 10. minuti karistuslöögile pea vahele, kuid pall läheb väga palju väravast mööda.

Pique kerkib karistuslöögi järel värava ees kõige kõrgemale ja lööb palli peaga kastist välja. Iraanlaste kauglöök läheb kõrgelt üle.

5. minut: Iraanil oli tekkimas korralik kiirrünnak, aga löögiga rünnakut ei lõpetata. Saavad hoopis vasakul äärel nurgalipu lähedal karistuslöögi.

4. minut: esimese surve elab Iraan üle, väravavaht Beiranvand lööb rusikatega palli klaariks.

Hümnid kuulatud ja kohtumine on alanud!

