BLOGI | Senegal kavaldas taktikaliselt Poola üle ja võitis 2:1

Poola koondise suurimad lootused on muidugi nende tipuründaja Robert Lewandowski (Müncheni Bayern) peal. Lewandowski on viimastel aastatel olnud tõeline täht Euroopa vutimaailmas. Alles lõppenud hooajal oli ta Bundesliga edukaim väravakütt 29 väravaga. Mees on tõeline Poola koondise liider, kes on löönud 93 mänguga 52 väravat.

Poola jalgpall on viimastel aastatel üldse olnud tõusuteel. Näiteks 2016. aasta EM-il jõuti välja veerandfinaali, kus alles penaltiseerias kaotati hilisemale meistrile Portugalile.

Poola koondis osales MM-il viimati 2006. aastal, kui piirduti alagrupivooruga. Poola edukaimad tulemused MM-idel jäävad aastatesse 1974 ja 1982, kui võideti pronksmedalid.

Tänavusele MM-ile jõudis Poola koondis väga kindlalt. Oma alagrupis oli Poola selgelt teistest üle. 10 mänguga võeti 8 võitu, üks viik ja saadi üks kaotus ning teisena lõpetanud Taanit edestati viie punktiga. Suuresti aitas riigi MM-ile Lewandowski, kes püstitas uue valiksarjade rekordi, kui lõi ühe kvalifikatsiooniturniiri käigus lausa 16 väravat.

Lisaks Lewandowskile on Poolal palju Euroopa tippliigades pallivaid mehi. Tugevaid väravavahte on meeskonnal kaks, Torino Juventuse väravavaht Wojciech Szczesny ja pidevalt Swansea eest häid esitusi tegev Łukasz Fabiański. Kaitses on kindel tugitala 32-aastane Dortmundi Borussia paremkaitsja Lukasz Pisczek. Murekohana saab välja tuua Kamil Gliki, kes veidi enne finaalturniiri algust oma õlga vigastas. Koondise kogenuim mängija on 99 mänguga ääreründaja Jakub Blaszczykowski.

Sarnaselt Poolale on ka Senegalil üks maailma suurtest ründestaaridest. 26-aastane Sadio Mane moodustas lõppenud hooajal koos Mohamed Salah'i ja Roberto Firminoga Liverpoolis Euroopa klubijalgpalli ühe ohtlikuima ründetrio.

Lisaks Manele on koondises üliolulised lülid veel keskkaitsja Kalidou Koulibaly (Napoli), Keita Balde (AS Monaco) ning poolkaitsja ja tiimi kapten Cheikhou Kouyate (West Ham United).

Enamus koondisest mängibki Euroopas ja põhiliselt Inglismaal ning Prantsusmaal. Mõlema riigi klubides mängib seitse Senegali meest, mis näitab ka Senegali meeskonna kõrget taset.

Senegal osaleb alles teist korda maailma suurimal vutiturniiril. Esimene kord osutus väga edukaks. 2002. aastal Jaapanis ja Lõuna-Koreas korraldatud MM-il jõudis Senegal üllatuslikult välja veerandfinaali, mis on Aafrika koondistest ka parim tulemus. Sama tulemust on suutnud korrata vaid Kamerun (1990) ja Ghana (2010).

Poola ja Senegali kohtumine algab kell 18.00. Delfi Sport toob mängu käigu lugejateni otseblogi vahendusel.

