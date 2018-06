BLOGI | Senegal ja Jaapan tegid võitlusliku 2:2 viigi

Kui Jaapan alistas avakohtumises Kolumbia 2:1, siis Senegal üllatas tugevat Poolat samuti 2:1 võiduga.

Jaapani kapten Makoto Hasebe palus pressikonverentsil avamängu võitu mitte ületähtsustada, sest Kolumbia jäi juba 3. minutil Carlos Sánchezi eemaldamise järel vähemusse. "Peame kahe jalaga maa peale jääma. Peame arvestama, et saime avakohtumises praktiliselt terve matši mängida enamuses. Senegaliga mäng tuleb juba hoopis teine teema," sõnas Hasebe.

Jaapanlaste peatreener Akira Nishino viskas pikkade ja füüsiliselt võimsate Senegali mängijate üle pisut nalja: "Olen viimastel päevadel oma mängijatele öelnud, et teil tuleb 5 cm pikemaks kasvada ja 5 kilo juurde võtta, kuid nad ebaõnnestusid! Seega peame Senegali vastu kasutama teisi näitajaid. Näiteks kiirust nii liikumisel kui palli söötmisel."

Senegali poolkaitsja Alfred N'Diaye usub, et meeskond murrab play-offi: "Me austame Lewandowskit, Falcaod, James Rodriguezit, Shinji Kagawat, nad on kõik suurepärased mängumehed, kuid ka meil on head jalgpallurid. Meie läheme igat mängu võitma ja kindel eesmärk on alagrupist edasipääs."

Tänast mängu vilistab Itaalia kohtunik Gianluca Rocchi.

Huvitavaid fakte:

* Jaapanist saaks tänase võidu korral esimene Aasia meeskond, kes on suutnud MMil võita kaks esimest kohtumist.

* Jaapan on varem kaks MMi mängu järjest võitnud vaid korra - 2002. aasta kodusel MMil, kus jõuti veerandfinaali. Siis alistati alagrupiturniiri teises ja kolmandas mängus vastavalt Tuneesia ja Venemaa.

* Jaapan on seni MMil Aafrika meeskondadega kohtunud kolm korda ja võitnud neist mängudest kaks. Viimati (2014) jäädi aga Elevandiluurannikule alla 1:2.

* Keisuke Honda on Jaapani viimase kaheksa MMi värava juures olnud osaline lausa kuues - ta on löönud neist kolm ja andnud kolm resultatiivset söötu. Samas pole Honda viimase 15 rahvuskoondise mänguga skoori teinud.

* Senegalil on MMil Aafrika meeskondadest ette näidata kõige parem võiduprotsent - nad on oma senisest kuuest mängust võitnud kolm.

* Varem on Aafrika meeskondadest alustanud MMi kahe võiduga vaid Kamerun (1990) ja Nigeeria (1998).

* Senegal püsib Jaapani vastu kaotuseta kolm järjestikust mängu. Nendest kaks viimast on võidetud kuivalt - 2001. aastal 2:0 ja 2003. aastal 1:0.

OPTIBETI KOEFITSIENDID:

Jaapani võit 3,50

Viik 3,15

Senegali võit 2,25