BLOGI | Rootsi alistas Šveitsi ning on kaheksa parema hulgas!

Suhteliselt mitmeid võimalusi toonud, ent sellegipoolest madala tempoga kohtumises tõi rootslastele võidu nende mängujuhi Emil Forsbergi 66. minuti värav, mis sündis tänu õnnelikule rikošetile.

Küllaltki võrdsete vastaste mängus hoidsid šveitslased palli pisut enam, ent rohkem võimalusi tekkis rootslastel. Esmalt saadeti suurem osa häid šansse kõrge kaarega üle värava, kuid avapoolajal pidi Šveitsi väravavaht Yann Sommer tegema ühe väga hea tõrje. Forsbergi tabamus sündis, kui tema muidu suhteliselt ebaõnnestunud löök võttis otsustava rikošeti šveitslaste kaitsjalt Manuel Akanjilt ning maandus Sommeri süle asemel hoopis ristnurgas.

Kaotusseisu jäämise järel võttis Šveits initsiatiivi selgelt enda kätte, ent hoolimata kümnest nurgalöögist ei suudetudki lõpuks Rootsi väravalukku lahti muukida.

Šveits pidi sealjuures hakkama saama ilma oma kahe põhikaitsjata - kollaste kaartide tõttu jätsid mängu vahele nii kapten Stephan Lichtsteiner kui ka Fabian Schär.

Kaheksa parema seas lähevad rootslased vastamisi kas Kolumbia või Inglismaaga - vastast ootavad nad tänaõhtusest põnevuslahingust.

Rootsi - Šveits

Huvitaval kombel oli tegemist ehk kõige vähem emotsioone pakkunud kaheksandikfinaaliga. Draamat ei olnud üldse, väravaid oli vaid üks ning ükski traditsiooniline "suur" edasi ei saanud ega välja langenud. See mäng unustatakse ilmselt üldsuse poolt päris kiiresti.

Toivonen lööb otse peale, Sommer tõrjub ja kõlab lõpuvile! Rootsi on kaheksa parema seas!

Ja kohtunik vahetabki oma otsuse ära - penalti asemel tuleb karistuslöök. Langi punane jääb kehtima.

Michael Lang teenib veel viimase lootuse vea eest punase kaardi. Aga kohtunik läheb veel videot vaatama - siit võib penalti asemel hoopis karistuslöök tulla!

Olsen teenib Rootsile veel lõpetuseks penalti!

Seferovic saab peaga löögile, aga Olsen teeb hea tõrje!

Kolm lisaminutit!

Rootsi veel vahetab: ründaja Berg välja, Thelin sisse.

Šveits on nüüd selgelt ohjad enda kätte saanud. Aega on veel ümmarguselt kümme minutit, et viigivärav kätte saada.

Nüüd kaks vahetust Rootsilt: välja tulevad väravalööja Forsberg ja Lustig, sisse Martin Olsson ja Krafth.

Embolo pääseb ka löögile ning pall jääb väravaesisele lahtiseks, aga Granqvist klaarib. Rootsi püsib!

Nüüd jääb pall Rootsi karistusalasse lahtiseks ning šveitslased võtavad endale kümnenda nurgalöögi.

Värskelt vahetusest sekkunud Embolo teenib Lustigi vastu nurgalöögi.

https://twitter.com/BBCMOTD/status/1014170097223598082

Šveits teeb kaks vahetust korraga: ründajad Seferovic ja Embolo sisse, välja Džemaili ja Zuber.

Xhaqiri pääseb karistusala sees löögile, tulemuseks korner.

Ricardo Rodriguez virutab kaugelt peale, aga löök on Olseni saak.

Xhaka võtab frustratsioonist kollase kaardi.

Forsbergi esialgne löök oli sealjuures päris ebaõnnestunud ning oleks ilmselt otse Sommerile sülle läinud, ent Akanji jalg suunas palli ristnurka.

66. minuti lõpetuseks mängib Forsberg end karistusala joone juures löögile ning Akanji rikošetist läheb pall võrku! Rootsi juhib!

ROOTSI JUHIB! 1:0!

Forsberg lööb ise peale ning suudab kahemehelises müüris omapärasel kombel mõlemat mängijat tabada.

Forsberg teenib karistusala nurga juurest Rootsile karistuslöögi.

Valon Behrami saab kollase kaardi ning peab järgmise mängu ka vahele jätma.

Vahepeal sai ka Šveits paar nurgalööki järjest, aga head väravavõimalust ei tekkinud.

https://twitter.com/rwohan/status/1014159148534005760

Rootslased panevad palli kasti, ent kerge segaduse järel ei suudeta taas pealelööki raamide vahele suunata. Sellised raisatud võimalused võivad lõpuks kalliks maksma minna.

Teine poolaeg algas!

Huvitav statistika: MM-il kõige rohkem pealelööke teinud mängijad, kes pole veel väravat löönud - kaks rootslast tipus.https://twitter.com/GracenoteLive/status/1014157825495457792

https://twitter.com/Football__Tweet/status/1014158501390807041

Poolajavile! Väga võrdne ja pigem kompiv mäng. Väravad seni löömata, aga võimalusi selleks tegelikult oli. 0:0.

Veel üks hea võimalus Rootsile! Paremalt äärelt tuleb tsenderdus ja Ekdal on tagumise posti juurde täiesti üksi unustatud, aga pall tuleb ebamugavale kõrgusele ja löögist ei tule midagi välja!

Forsbergi löök võtab rikošeti ning lendab napilt mööda! Sommer oleks värava korral olnud täielik pealtvaataja.

Teisel pool platsi saab Rootsi 25 meetrilt karistuslöögi.

Superšanss Šveitsile! Džemaili saab Zuberi söödu järel kastist üritada, aga pommlöök lendab üle värava!

Xhaka virutab kaugelt peale ning sugugi mitte palju üle värava.

https://twitter.com/BBCMOTD/status/1014154532278947841

Esimene kollane kaart tuleb Rootsi paremkaitsjale Mikael Lustigile. Järgmise mängu peab ta selle tõttu vahele jätma.

MILLINE TÕRJE SOMMERILT! Šveitslased apelleerivad küll eelnevas olukorras käega mängule, ent kohtunik laseb rootslastel mängida ning seejärel saab Berg lähedalt löögile, ent täielikus väljasirutuses Sommer lükkab palli posti kõrvalt ära! Üks turniiri efektsemaid tõrjeid!

Shaqiri tsenderdusele saab Zuber pea vastu panna, aga pall lendab üle värava.

Mängutempo on nüüd pisut alla tõmmatud, ka šveitslased hoiavad rohkem palli.

Rootsi on isegi üllatavalt hästi alustanud ning keskväli on seni nende oma olnud.

Veel üks šanss Rootsile! Sommeri ebaõnnestunud väljalöök jätab šveitslased surve alla ning tohuvabohu karistusalas lõpeb Ekdali üle värava läinud pealelöögiga.

Marcus Berg mängitakse suurepäraselt liini taha, aga löök läheb totaalselt üle jala! Esimene hea moment selles mängus ja see tuleb rootslastele.

Zuber testib rootslaste väravavahti, aga edutult - Olsen on kindel.

Rootslased saavad kohe päris lubavast kohast karistuslöögi, ent pikendamisele enam väravaesisel jätku ei tule.

Läksime!

Pisut vähem kui tund aega tagasi oli olukord staadioni juures selline:

Tuletame meelde - Šveits mängib täna oma kapten Stephan Lichtsteinerita, kes on juba kümme aastat nende koondises suurturniiridel pea alati platsil olnud.https://twitter.com/BBCMOTD/status/1014144256775196673

Ainult Mehhiko on MM-idel mänginud Rootsist rohkem mänge ilma kuldset karikat kunagi võitmata.https://twitter.com/OptaJoe/status/1014139660048699392

https://twitter.com/BBCMOTD/status/1014134505957928960

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1014135490520473602

Šveitslased toovad seega kaitsesse kogenud endise Arsenali mehe Johan Djorou. Rootslased jäävad oma seltskonnale truuks, ees alustavad Berg ja Toivonen.

Koosseisud on kohal!https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1014128467162648576