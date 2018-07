BLOGI | Prantsusmaa teist korda maailmameister! Horvaatide omavärav, VAR, Pogba ja Mbappe tõid Prantsusmaale 4:2 võidu Horvaatia üle

Teist poolaega alustas aktiivsemalt Horvaatia, kuid 59. minutil saatis kauglöögi väravasse Paul Pogba. 65. minutil suurendas prantslaste eduseisu juba Kylian Mbappe, kes saatis ka palli ilusa löögiga väravasse.

Horvaatia jaoks süttis lootus veel 69. minutil, kui prantslaste väravavaht Hugo Lloris jäi liigselt palli hoidma ning Mandžukic võttis palli vahelt ja saatis selle väravasse. Skooriga 4:2 kohtumine ka lõppes.

Prantsusmaa tõusis kahe MM-tiitliga nüüd Argentina ja Uruguay kõrvale.

22. MM-finaalturniir peetakse nelja aasta pärast Kataris.

Jalgpalli maailmameistrid:



Brasiilia 5 tiitlit (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

Itaalia 4 tiitlit (1934, 1938, 1982, 2006)

Saksamaa 4 tiitlit (1954, 1974, 1990, 2014)

Uruguay 2 tiitlit (1930, 1950)

Argentina 2 tiitlit (1978, 1986)

Prantsusmaa 2 tiitlit (1998, 2018)

Inglismaa 1 tiitel (1966)

Hispaania 1 tiitel (2010)

Prantsusmaa - Horvaatia Need mehed on värsked maailmameistrid: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1018541558747025408 https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1018539151556149248 Mäng läbi! Prantsusmaa jalgpallikoondis on teist korda maailmameister! Vrsaljko tõmbab Griezmanni maha ja teenib kollase kaardi. Kohtunik annab mängule viis lisaminutit. Rakitic proovib 89. minutil kaugelt, kuid selgelt üle värava. Vahetuse teeb ka Horvaatia. Strinic pingile, Pjaca mängu. Prantsusmaa teeb 81. minutil ära enda viimase vahetuse. Giroud puhkama, Fekir mängu. Rakitic saab teravalt löögile. Prantsusmaa õnneks umbes meetri jagu mööda. Horvaatia loodab veel. Koos lisaminutitega on jäänud veel umbes 15 minutit. https://twitter.com/HNS_CFF/status/1018533076345999361 https://twitter.com/HNS_CFF/status/1018533076345999361 Prantsusmaa teeb 73. minutil teise vahetuse. Matuidi puhkama, Tolisso mängu. Horvaatia vahetab 71. minutil. Rebic puhkama, Kramaric mängu. Mandžukic on sel MM-il löönud nüüd kolm väravat. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1018532629564489729 Aga Horvaatia lööb ühe tagasi! Tundub, et Horvaatia on nüüd murdunud. Võitluse tase on kõvasti langenud. Lloris jääb palliga enda värava ette mökutama ning Mandžukic lööb palli võrku! Värav läheb kirja 69. minutil. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1018531709699198977 Mbappe lööb trahvikasti tagant alla vasakusse nurka. Pall tuleb Vida selja tagant ning Subašic ei näe lööki. Nüüd on vist kõik! Mbappe lööb 65. minutil 4:1! Paul Pogba on läbi ajaloo esimeseks Manchester Unitedi mängijaks, kes MM-finaalis värava löönud. https://twitter.com/OptaJoe/status/1018530687450615808 https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1018530251650060288 Pogba alustab rünnakut ning karistusala ümbruses toimunud pusimise järel saadab Pogba palli võrku. Pogba esimene löök blokeeritakse, kuid teisele löögile ei suuda keegi enam reageerida. Prantsusmaa asub 3:1 juhtima! Horvaatia jätkuvalt üritab, kuid viimastel minutitel on nende hoog veidike raugenud. 58 minutit mängitud. Prantsusmaa teeb 54. minutil vahetuse. Kante pingile, Nzonzi mängu. Kas Kante võetakse pingile, kuna tal on avapoolajast all kollane kaart? https://twitter.com/equipedefrance/status/1018528844993658880 Nüüd kerge mängukatkestus, kuna väljakule on jooksnud mitut inimest. Mbappe näitab 52. minutil enda kiirust. Horvaatia kaitse on hädas. Vida jääb selgelt aeglaseks ja proovib käega vastast takistada. Subašic tõrjub terava nurga alt tehtud löögi. https://twitter.com/HNS_CFF/status/1018528418839846913 Horvaatia koondise surve töötab hästi. Viimasest teravusest jääb praegu veel puudu. MM-finaalis on ainult ühel korral suudetud avapoolaja kaotusseis lõpuks võiduks pöörata. Nii läks 1930. aastal, kui Uruguay alistas Argentina. https://twitter.com/OptaJoe/status/1018524012606083073 Horvaatia on alustanud teist poolaega tempokalt ja vastaste jaoks ohtlikult! Horvaatia on kolmes eelmises MM-kohtumises tulnud kaotusseisust välja ja lõpuks võitnud. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1018525777644675073 Rebic lööv terava nurga alt lati alla. Lloris lükkab palli üle lati. Nurgalöök. Teine poolaeg käib! Prantsusmaa paneb palli mängu! http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/mm2018/mario-mandzukici-ebaonn-oli-mm-finaalides-ajalooline?id=83048023 Juba saab valida ka kohtumise parimat: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1018522779195445248 https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1018522753245351936 Esimene poolaeg läbi. Prantsusmaa juhib 2:1! Viimati löödi MM-il normaalajal penalti võrku 2006. aastal, kui 11 m karistuslöögi realiseeris Zinedine Zidane. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1018522294510120960 Horvaatia nurgalöök on taas ohtlik. Vida pealöök läheb aga mööda. Kohtunik annab avapoolajale kolm lisaminutit. Umtiti väänab nurgalöögi järel toimunud võitluse järel valusalt põlve. Arstid on väljakul. Lovren saab 43. minutil karistuslöögi järel paarilt meetrilt löögile, kuid prantslasi on liiga palju ees. Tulemuseks nurgalöök. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1018520204429623296 Hernandez teeb Rebici vastu vea ja saab kollase kaardi. Subašic läheb valele poolele ja Griezmann lükkab palli vasakusse nurka! Prantsusmaa juhib 2:1! Griezmann läheb lööma. Kohtunik annab 36. minutil Prantsusmaale penalti. Õiglane otsus. Perišici käsi lehvis tõesti liiga laialt. Kohtunik Pitana läheb VAR-i vaatama. Nurgalöögi järel läheb pall karistusalas Perišici käe vastu. Kas Prantsusmaa saab penalti? https://twitter.com/HNS_CFF/status/1018518119059468288 Perišici jaoks on see sel MM-il kolmandaks väravaks. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1018518706475950081 https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1018517809817636864 Modric annab karistuslöögi paremasse äärde. Sealt tuleb õhtuvõitluste järel pall karistusalasse. Seal keerutab Perišic osavalt ja lööb paremasse nurka. Horvaatia viigistab!!!! Perišic paneb palli võrku! Perišic on 27. minutil hoogu kogumas. Kante võtab horvaadi maha ja teenib kollase kaardi. Nii sündis tänavuse MM-i avavärav: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1018516224534306816 Mbappe on 23. minutil ohtlikult läbi saamas, kuid Vida lahendab olukorra. Venemaa pealinnas on hakanud sadama. Finaal jätkub seega korralikus vihmas. https://twitter.com/HNS_CFF/status/1018515416908525573 Statistikasse läheb selle MM-i avavärv kirja Mandžukici omaväravana! Pall läheb väravasse Mandžukici peast. Griezmann annab palli karistusalasse ja pall on väravas!!!! Brozovic võtab 18. minutil Griezmanni maha. Prantsusmaa saab parema ääre poolt umbes 30 meetri pealt karistuslöögi. Viimased kuu aega on Venemaal heideldud just selle karika nimel: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1018513763752992774 Tundub, et horvaatide eesmärgiks on lõpuks murrang tuua läbi enda vasaku ääre ehk otsustaja isikuks peaks olema Ivan Perišic. Kohtumise tempo on seni olnud üsna rahulik. Kumbki ei ole veel survet peale pannud. Käib luuramine ja kompamine. Neli aastat tagasi sai kaptenina MM-karika üles tõsta Philipp Lahm. Kes teeb seda täna? Lloris või Modric? https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1018512163806351362 Perišic jookseb Varane'i üle ja saab kastis ohtlikult palli. Siiski ei suuda Perišic palli kontrollida ning ka Umtiti on koheselt paikamas. 11 minutit mängitud. 8 minutit mängitud. Horvaatia püüab jätkuvalt rohkem mängu kontrollida. Vahepeal oli tekkimas Pavardi eksimuse tõttu ka ohtlik olukord. Nüüd tulemuseks nurgalöök. Mäng on alanud pigem rahulikult. Horvaadid tahavad saada mängu enda kontrolli alla. Neile palli valdamine sobib. Samamoodi sobib Prantsusmaale vasturünnakutele mängimine. Pall on mängus! Horvaatia paneb palli mängu! https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1018510534818369536 Meeskonnad on väljakule sammunud. On hümnide aeg. Esmalt Prantsusmaa ja seejärel Horvaatia hümn. Mäng on peagi algamas. Närvipinge on juba laes. https://twitter.com/HNS_CFF/status/1018507607550521344 Lõputseremoonia oli kiire lööv. Natuke laulu ja tantsu ning kuulsaid inimesi. Üllatusesinejaks oli trumme põristanud Brasiilia jalgpallilegend Ronaldinho. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1018507110869499905 Moskvas on ka kuulduste kohaselt kohal rohkem Horvaatia fänne. Igatahes on nad mängu eel olnud Venemaa pealinnas nähtavamad ja värvikamad. Lužniki staadionil on käimas juba lõputseremoonia, kus on kuulda ja näha nii muusikat kui ka tantsu. Horvaatia koondise poolehoidjad on Zagrebis valmis! Foto: AFP/Scanpix Kui Kante ja Pogba on olnud koos Prantsusmaa algkoosseisus, siis ei ole prantslased kunagi kaotanud. Selle ajaga on kirjas 14 võitu ja 4 viiki. https://twitter.com/OptaJoe/status/1018499646711361537 Soojendus on täies hoos: https://twitter.com/equipedefrance/status/1018500436922388480 Meeskondade asetused: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1018498876616167429 Meeskonnad on staadionil: https://twitter.com/HNS_CFF/status/1018490694443454464 Finaalis mõistab õigust argentiinlane Nestor Pitana. http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/mm2018/selgus-kohtunik-kes-vilistab-jalgpalli-mm-i-finaali?id=83029551 Prantsusmaa ründeässad on juba enda nime ajalukku kirjutanud. http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/mm2018/griezmann-on-olnud-isegi-zidaneist-ja-platinist-tulemuslikum-mbappe-kirjutab-enda-nime-taas-ajalukku?id=83047401 Kas juba alagrupiturniiri ajal koju saadetud Horvaatia koondise ründaja Nikola Kalinic saab ka MM-medali? Praegu veel täpne vastus puudub. http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/mm2018/kas-mm-ilt-koju-saadetud-horvaatia-tahtrundaja-saab-mm-medali?id=83047059 Just sel areenil selgub 2018. aasta maailmameister: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1018490702232211456 Mõlemal on kõik põhimehed rivis. Horvaatia poolel on algkoosseisu olemas ka Perišic ning Vrsaljko, kes on viimasel ajal traumadega kõige rohkem hädas olnud. Finaali algkoosseisud: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1018486422154760193 http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/jalkamm-paevik/mm-i-paevik-luka-modrici-traagiline-lapsepolv-annab-horvaatidele-finaaliks-joudu?id=83046951

Enne mängu:

Loe veel

Tänavusele finaalile läheb selge soosikuna vastu Prantsusmaa. Prantslased on sel turniiril näidanud suurepärast mängu ning pingutatud on täpselt nii palju, et energiat säästes finaali jõuda. Enda parima esituse tegid prantslased kaheksandikfinaalis Argentina vastu, kui edasi kaheksa hulka murti 4:3 võiduga. Kaheksandikfinaalis Uruguay ja poolfinaalis Belgia vastu mängiti väga ratsionaalselt.

Horvaatia on samal ajal pidanud pingutama maksimaalselt. Kõigis kolmes play-off'i kohtumises on neil tulnud mängida ka lisaaega ehk võrreldes prantslastega on pallitud koguni 90 minutit ehk ühe kohtumise jagu enam mänguminuteid.

Prantsusmaa teekond sel MM-il:



Alagrupiturniir

Prantsusmaa – Austraalia 2:1

Prantsusmaa – Peruu 1:0

Prantsusmaa – Taani 0:0

Kaheksandikfinaal

Prantsusmaa – Argentina 4:3

Veerandfinaal

Prantsusmaa – Uruguay 2:0

Poolfinaal

Prantsusmaa – Belgia 1:0

Horvaatia teekond sel MM-il:



Alagrupiturniir

Horvaatia – Nigeeria 2:0

Horvaatia – Argentina 3:0

Horvaatia – Island 2:1

Kaheksandikfinaal

Horvaatia – Taani 1:1 (3:2)

Veerandfinaal

Horvaatia – Venemaa 2:2 (4:3)

Poolfinaal

Horvaatia – Inglismaa 2:1 (lisaaeg)

Sel finaalturniiril on Prantsusmaa olnud selgelt kõige täiuslikum võistkond. 1998. aastal kaptenina tiimi maailmameistriks tüürinud Didier Deschamps üritab sama teha nüüd treenerina. Deschamps on turniiri käigus koosseisuga veidike katsetanud, kuid play-off’i faasiks on leitud kindel põhituumik, kus pealtnäha ei olegi ühtegi nõrka kohta.

Kõige rohkem on ehk küsimärke olnud 22-aastaste äärekaitsjate Lucas Hernándeze ja Benjamin Pavardi kohal, kuid suurepärase keskkaitsepaari Raphaël Varane ja Samuel Umtiti kõrval on mängitud briljantselt. Kui keskväljal tegutsevad veel maailma parim kaitsev poolkaitsja N’Golo Kanté ja viimase aja parimat vormi näitav Paul Pogba, siis on prantslaste müürist ilmselgelt keeruline läbi murda.

„Ma tahan MM-il võidutseda. Selle nimel on vaja teha ohverdusi. Kaitses mängimine ei ole minu suurim trump. Ma ei ole päris Kanté, kuid teen koondises seda rõõmuga,” teatas Pogba, kes on Deschamps’ käe all endast maksimumi välja pigistanud.